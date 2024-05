Saggezza, cellule e fotoni: la danza della materia

Un’esposizione che racconta il punto di vista della natura e del corpo. Quadri che rivelano l’incanto di una prospettiva più universale dell’umano che abita cellule e fotoni. Un viaggio nella saggezza del corpo. Quadri che guariscono, fatti dal corpo per il corpo.



Le opere di Jaromila Quintavalle vanno respirate come un paesaggio. Emanano un linguaggio visivo che ha il ritmo del pieno e del vuoto, di un battito al tempo stesso cardiaco e metafisico. Sono immagini che rivelano le dinamiche sottese alla guarigione del corpo e alla pacificazione della mente. Raccontano di prospettive e mondi che la natura vuole farci scoprire per traghettarci verso soluzioni e benessere.

Il corpo dell’artista indica e rivela una danza che ha bisogno del vuoto per creare. E che quando l’accumulo la ostruisce, si trasforma in confusione, disagio e malattia. Alimentare il vuoto dentro di noi equivale ad alimentare la gioia e il benessere della pace.



Dal 7 al 13 giugno 2024 dalle 16 alle 20

La fabbrica dell'animazione

Via Rivoli 4 (cit 42) opp. Corso Garibaldi 11 - M2 Lanza, Milano



7 giugno 2024

Ore 18:00 Inaugurazione e rinfresco

Ore 19:00 “Scienza ed arte si incontrano” Talk dell’artista con il prof. Diego Ettore Italo Liberati, scienziato, sui temi del vuoto e dell’energia.



Ingresso libero. Per informazioni: info@lafabbricadellanimazione.org



“Ho chiamato questi quadri Healing paintings perché emanano l’intenzione di guarigione con i quali sono stati concepiti. Una decennale, costante pratica di connessione alla saggezza del corpo ha affinato in me la capacità di offrire ascolto alle sue più recondite necessità.

Spontaneamente nella pittura è confluita l’abilità di collegarmi a cellule, organi e parti del flusso interiore che vedevano in me la disponibilità a dargli voce. Il corpo parla, guarisce, crea.

Sono nati così quadri guidati dalla saggezza innata di un organo o di un elemento, che invece di parlare quello che comunemente intendiamo come il linguaggio dell’inconscio, comunicano a un altro livello, extra personale, che attinge alla dimensione naturale comune a tutta la realtà.

La danza dell’energia nella materia. La coscienza che anima il fiume della vita, in modo intelligente, entusiasmante, coerente”.

J.Q.



Jaromila Quintavalle

Laureata a Milano in filosofia estetica con una tesi su manoscritti inediti di Merleau-Ponty: Aprire il concetto senza distruggerlo. Titolo profetico che guiderà molte scelte e molti viaggi, dalla videoarte al cinema sperimentale. Del 2008 a New York la scoperta di Bodytalk, una pratica di medicina energetica, efficace e sorprendente, che rimette in discussione il possibile e l’impossibile. Dopo anni di disegni a carboncino, si dedica anima e corpo alla pittura in un piccolo studio di via canonica 81.





laureato con Lode in elettronica (sistemi), dottore di ricerca in bioingegneria (I° ciclo), è dirigente di ricerca in informatica automatica e bioingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche al Politecnico di Milano, dove insegna intelligenza naturale ed artificiale ai dottorandi in bioingegneria e in tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Tra i suoi brillanti allievi il prorettore all’internazionalizzazione dell’Università della Svizzera Italiana e direttore dell’Istituto delle Molle di intelligenza artificiale congiunto USI-SUPSI.