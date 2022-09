Sagra del gorgonzola 2022: torna il cogeser show cooking

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La 22esima Sagra del gorgonzola vede di nuovo la partecipazione di COGESER Energia tra i suoi main sponsor. Con lei torna il Cogeser Show Cooking “ENERGIA allo zola. L’ENERGIA che fa gola”, l’evento dedicato alla scoperta (e alla degustazione) di originali ricette con il gustoso formaggio. A proporle saranno gli chef pasticceri Maria Soriani e Matteo Cabassi, la cui competenza e passione sono già state apprezzate dai visitatori delle Sagre 2018 e 2019. I due chef, con importanti esperienze professionali in Italia e all'estero, hanno ideato per questa edizione un dolce, “Macaron cacao, zola e pere”, e uno stuzzichino da aperitivo, “Mini muffin al gorgonzola e barbabietola”. Sabato 10 settembre, presso il palco principale della Sagra in via Don Gnocchi, alle ore 16 il Cogeser Show Cooking sarà dedicato al dolce, mentre alle ore 17 verrà presentato il mini muffin. Domenica 11 settembre alle ore 11 tornerà lo stuzzichino, mentre alle ore 16 sarà la volta del dolce. Maria e Matteo spiegheranno come realizzare spiegheranno come realizzare le due ricette. Al termine, seguirà una degustazione per tutti i presenti. “La Sagra del 2019 era stata un successo - spiega Paolo Sabbioni, Amministratore Unico di Cogeser Spa - ed eravamo pronti anche per il 2020 con il nostro Show Cooking. Siamo quindi ancora più felici di essere di nuovo main sponsor ora che la Sagra può tornare in tutto il suo splendore”.