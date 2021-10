La super festa dei pizzoccheri nel Milanese

Risotto con ossobuco, cassoeula, polenta con zola e porcini. E soprattutto pizzoccheri. Sono solo alcune delle specialità nordiche protagoniste della festa che si terrà al centro sportivo di Senago ogni venerdì, sabato e domenica dal 15 al 31 ottobre.

In un ambiente coperto e riscaldato, come precisano gli organizzatori, verranno proposte le squisite pietanze della tradizione culinaria lombarda. Il servizio sarà disponibile per cena venerdì e sabato, mentre la domenica per pranzo.

