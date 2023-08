La sagra con tre giorni di pizzoccheri

Non è mai troppo presto per approdare in un gustoso universo di pizzoccheri. Dall'8 al 10 settembre a Bernareggio (Mb) si festeggia con i sapori della Valtellina.

In occasione della festa del paese, la sagra battezzata Valtellina in festa arriva in via Buonarroti e piazza Agorà, dove sarà possibile degustare (in loco, oppure portandoli a casa) bresaola e sciatt di grano saraceno, taglieri di salumi e pizzoccheri fumanti, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità.

Ad aspettare gli avventori un viaggio fra i sapori antichi e i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati. Il tutto abbinato a buon vino del territorio e a birre artigianali. Ci saranno anche animazioni per i più piccoli, spettacoli e musica dal vivo per i grandi. La cucina aprirà i battenti l’8 settembre alle 18. Sabato e domenica dalle 11 con orario continuato per pranzo, aperitivo e cena.