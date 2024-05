La Sagra del pollo di Giannasi, un'intera giornata tra cibo e musica

Sabato 1° Giugno a Milano torna la Sagra di Giannasi, un'intera giornata di divertimento e musica della tradizione milanese.

I visitatori potranno pranzare e cenare nei tavoli messi a disposizione gustando il proprio piatto milanese preferito, come risotto allo zafferano, casoncelli, tortelli di zucca, riso al salto, rustin negà, cotoletta, mondeghili, polenta fritta e l’immancabile Birrando, la Lager beer de Milan.

La nuova edizione

Per la terza edizione della Sagra, promossa presso il chiosco di Giannasi, Piazza Buozzi sarà al centro del programma culturale e di intrattenimento della giornata, che vedrà una prima parte dedicata alle famiglie e una seconda ai ragazzi.

Programma

Il tema della nuova edizione è il dialetto milanese. La giornata ruoterà attorno al confronto tra la sua anima più tradizionale e la rivisitazione, in atto in questi anni, da parte dei giovani milanesi.

Soux Milano, Scuola di Archiettura per bambini con il suo team di progettisti, architetti ed interior designer

apre le porte al laboratorio “La piazza che vorrei. Posti limitati prenotabili, previa iscrizione dal giorno 13 maggio, direttamente al chiosco.

Una trentina di bambini organizzati su due turni - il primo dalle ore 10 alle 12 ed il secondo dalle ore 13 alle ore 15 inizieranno il laboratorio con un’esplorazione di Piazza Buozzi per capire quali siano i bisogni delle persone che la abitano.

Durante tutta la manifestazione grazie a Scarabeo, una grande plancia di 2mt x 2mt permetterà a tutti i presenti di sfidarsi, oltre che con i vocaboli della lingua italiana, anche con quelli del dialetto milanese.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano anche "I Giochi dei Nonni", 11 postazioni in legno della tradizione popolare, un divertimento per tutte le fasce di età.

Alle ore 17 verrà lanciato il “1967” il primo “pannollo” di Giannasi, il nuovo panino a base di pollo che verrà servito per la prima volta in occasione di questa giornata speciale. I primi 100 che lo ordineranno riceveranno

la T-shirt del nostro 50° Anniversario in omaggio.

Alle ore 18, grazie al team di Milanosays, avverrà un incontro/scontro ironico tra generazioni a tema: Dialetto Milanese vs Riocontro. Uno scambio acceso sul modo di esprimersi di ieri e di oggi, tra personaggi

d’altri tempi e gen Z.

Dalle ore 18.30, dj set con Amir.