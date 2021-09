Polentata e salsiccia nel parco di Varedo: l'ingresso è gratuito

A due passi da Milano, a Varedo, andrà in scena la Polentata e Salsiccia nel Parco. L'appuntamento enogastronomico si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre, in concomitanza con i weekend di Ville Aperte, della Passeggiata in Rosa e di tanti eventi nel verde: Villa Bagatti - A Cielo Aperto e la Polentata e Salsiccia nel Parco. Sarà una delle ultime occasioni per godersi l'estate tra gusto e divertimento.

"L’ingresso all’area è gratuito fino a esaurimento posti con ristorazione attiva: tra le pietanze polenta e salsicce in umido con sugo e funghi, polenta liscia e pasta al sugo pensata per i più piccoli", scrivono gli organizzatori che proseguono: "Sarà possibile usufruire di un’ampia area relax con tavoli all’interno del parco o in alternativa del servizio d’asporto. Presente anche un corner bar con cocktail, birre fresche e vini selezionati. Musica ed eventi allieteranno tutto il weekend". L’evento avrà luogo sabato e domenica a partire dalle 11 con orario continuato a pranzo e a cena.