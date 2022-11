La Sagra del fungo e del tartufo (gratis) a pochi passi da Milano

I prodotti tipici del periodo autunnale sono considerati un vero e proprio patrimonio della tradizione culinaria italiana. La "Sagra del fungo e del tartufo", organizzata per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre presso il fossato del Castello Mediceo di Melegnano, intende valorizzare queste materie prime che riempiono di sapori inconfondibili i piatti.

La manifestazione, organizzata da Club Magellano e patrocinata dal Comune, ripropone svariate ricette, dagli antipasti ai contorni, passando per i primi, ad esempio risotti e polenta, e i secondi, sempre a base di funghi e tartufi.

"Dopo la Sagra della Polenta, in cui è stata celebrata la polenta di Storo, è arrivato il momento di funghi e tartufi - spiega Alessandro Fico, titolare di Club Magellano -. Con questo evento abbiamo voluto continuare a ricreare momenti di condivisione e di convivialità in cui i cittadini di Melegnano e dell'intero Sudmilano, in special modo famiglie e comitive di amici, potessero trascorrere una serata o un pranzo diverso dal solito, assaggiando prelibatezze e divertendosi".

L'apertura della tensostruttura da 1.300 mq, dotata di panche e tavoli in grado di ospitare oltre 2mila persone, è stabilita alle 19 di venerdì 25 novembre. La festa durerà fino a mezzanotte. La manifestazione proseguirà poi sabato e domenica, sia a pranzo (dalle ore 12 alle 15), sia a cena (dalle ore 19 alle 24). Tra le varie ricette proposte merita un posto d'onore la polenta di Storo (Trento), la cui farina è ricavata da una tipologia di pannocchia molto pregiata che cresce solo in questa zona geografica, su una superficie limitata. A occuparsi della sua preparazione saranno i polentieri professionisti proprio di Storo. Non mancheranno inoltre caldarroste, cucinate sui bracieri, dolci fatti in casa, vini, amari, grappe, snack e bibite.

Le serate saranno accompagnate con musica dal vivo, con la possibilità di accedere alla pista da ballo. Ogni volta ci sarà un gruppo diverso: Arial Music (25 novembre), Cinquanta (26 novembre), Paolino Boffi & Dona & Music (27 novembre). È disponibile anche il servizio di asporto con apposite vaschette alimentari per chi volesse gustarsi i piatti direttamente nella propria casa. Inoltre, sarà possibile acquistare al dettaglio il tartufo nero uncinato e il tartufo bianco pregiato. La Sagra del fungo e del tartufo è a ingresso gratuito. Nel dettaglio il menù comprende: due primi al tartufo, di cui un risotto, due primi ai funghi, di cui un risotto, oltre a secondi con tartufo e funghi e antipasti e dolci. Per prenotazioni tavoli e informazioni: www.sagrafungotartufo.com e 3890265550