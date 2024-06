Shopping mania: arrivano vantaggiosi saldi estivi a Milano e Brianza

L’estate è finalmente arrivata, e con essa la tanto attesa stagione dei saldi. Se state cercando l’occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba o fare acquisti a prezzi vantaggiosi, segnate sul calendario il 6 luglio 2024: è la data in cui prenderanno il via i saldi estivi in tutta Italia, proseguendo fino al prossimo 3 settembre.

Saldi estivi al Centro Commerciale Brianza

Ma dove fare shopping a prezzi esclusivi in città e dintorni? Il Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano, in strada Statale dei Giovi 35, è un punto di riferimento storico per la provincia di Milano e Brianza. Da oltre 40 anni un grande Ipermercato Carrefour e una ricca e sempre rinnovata galleria garantiscono alla vasta e fedele clientela un'offerta completa, accurata e sempre al passo con i tempi.

Il centro commerciale offre ben 70 negozi, di cui 6 medie superfici, una palestra ed un distributore di benzina. I punti vendita spaziano dall'abbigliamento ai beni per la cura della persona e della casa, fino ai servizi, come la clinica dentale e la lavanderia.

Inoltre, il centro commerciale è anche fornito di un'ampia food court al primo piano di un McDonald's e di un’attività di leisure, WAPPY, dove è possibile divertirsi tra piste da bowling, autoscontri, realtà virtuale e molto altro ancora. Infine, gli ampi parcheggi che permettono di godere di una capacità totale di 3.066 posti auto.

A partire da sabato 6 luglio sarà possibile anche presso tutti i negozi del Centro Commerciale Brianza acquistare a prezzi super vantaggiosi. Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00. Le ristorazioni, invece, sono aperte fino alle ore 23.00.

Cosa aspettate? Non fatevi sfuggire quest'occasione imperdibile! Per rimanere sempre aggiornati visitate il sito web di Centro Commerciale Brianza.