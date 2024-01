Saldi invernali 2024: gli sconti esclusivi e le imperdibili promozioni a Milano

Inizia il nuovo anno e con esso prendono il via anche gli attesissimi saldi invernali 2024: in Lombardia gli sconti inizieranno venerdì 5 gennaio e termineranno lunedì 4 marzo. Tante le offerte e le proposte da non perdere assolutamente.

Sconti eccezionali al Centro Commerciale Brianza

Tra queste quelle del Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano - in provincia di Milano, Strada Statale dei Giovi 35 - che è un punto di riferimento storico per la provincia di Milano e Brianza. Da oltre 40 anni un grande Ipermercato Carrefour e una ricca e sempre rinnovata galleria garantiscono alla vasta e fedele clientela un'offerta completa, accurata e sempre al passo con i tempi.

Il centro commerciale offre 70 negozi, di cui 6 medie superfici, una palestra ed un distributore di benzina. I negozi spaziano dall'abbigliamento ai beni per la cura della persona e della casa fino ai servizi, come la clinica dentale e la lavanderia. Il centro commerciale è anche fornito di un'ampia food court al primo piano, di un McDonald's e di un’attività di leisure, WAPPY, dove è possibile divertirsi tra piste da bowling, autoscontri, realtà virtuale e molto altro ancora. Inoltre, i parcheggi permettono di godere di una capacità totale di 3.066 posti auto.

A partire dal 5 gennaio 2024 inizieranno i saldi e sarà possibile, presso tutti i negozi del centro, acquistare a prezzi super vantaggiosi. Il Centro Commerciale Brianza è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00 e la domenica fino alle 20.00; le ristorazioni sono, invece, sempre aperte fino alle 23.00.

Le imperdibili Gift Card

E le sorprese non finiscono qui: domenica 14 gennaio, lo shopping presso il centro VALE DI PIU'! Dalle 9.00 alle 20.00, sarà infatti possibile acquistare le gift card del centro ad un prezzo d'eccezione: le pagate 40 euro, ma valgono 50! Sfruttate l'occasione per fare uno shopping sfrenato e doppiamente scontato!

Per rimanere sempre aggiornati visitate il sito web Centro Commerciale Brianza.