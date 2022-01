Sold-out per Salemme al Teatro Manzoni

"In teatro si respira la vita": è il titolo della campagna di comunicazione per il ritorno del pubblico in sala promossa da ministero della Cultura e Agis. E, dati alla mano, Vincenzo Salemme rispecchia perfettamente questo claim. Il suo ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’ ha debuttato a Milano, ieri, martedì 4 gennaio confermando il ‘sold out’, già riscontrato nella prima parte del tour 2021 (che ha macinato venti repliche già da tutto esaurito).

In tempi di pandemia, in questo periodo più preoccupante che mai, che impatta in maniera considerevole sull’economia e sulle ansie e paure individuali, c’è uno spiraglio, un forte desiderio di tornare alla ‘normalità’, di tornare a ridere in maniera spensierata (nonostante le ffp2 sul viso) che emerge dalla premiere del Maestro Salemme. Buona la ‘prima’. Si replica fino al 16 gennaio al Manzoni. Poi il tour proseguirà per tutto il 2022.