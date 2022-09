Salomon running milano, è ricco di fascino e novità il percorso della top cup 21 km

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Tra dieci giorni sarà di nuovo Salomon Running Milano, l’urban trail, organizzato da A&C Consulting in collaborazione con Friesian Team Asd, in programma domenica 2 ottobre. Al via tre competizioni, due a carattere non competitivo, CityLife Smart Cup 10 km, CityLife Fast Cup 15 km e la gara competitiva, Top Cup 21 km, che quest’anno assegna il titolo di Campione Regionale Fidal Trail Corto. IL PERCORSO DELLA TOP CUP 21 KM – Il fiore all’occhiello della manifestazione è da sempre il percorso, carico di particolarità e di spunti divertenti, uno stimolo costante per i runner che affrontano terreni e pendenze diverse, arricchiti da ostacoli naturali. Occhi puntati sul Velodromo Maspes – Vigorelli, novità assoluta, al cospetto del quale sarà allestito il Villaggio gara e dove gli atleti taglieranno il traguardo aggiungendo alle emozioni della gara quelle di concludere la propria corsa in un vero e proprio tempio dello sport dove campioni di fama mondiale hanno scritto tanta storia. Partenza dall’adiacente viale Duilio da dove i runner sfileranno verso il parco CityLife su un nuovo tracciato caratterizzato da tratti sterrati e erbosi. Si corre verso Fontana delle Quattro Stagioni, si affronta una nuova area del Parco Cityçife, ed il Centro Congressi Mi.Co. per andare verso il Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano con il passaggio sotto Casa Milan. Ad attendere gli atleti ci sarà il Ponte Iper che li porterà sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo-Portello, uno “strappo” a cui segue un giro sulla pista da 400 metri del Centro Sportivo XXV Aprile per scaldare definitivamente le gambe prima di affrontare e arrivare in cima al celebre Monte Stella, conosciuto dai milanesi come la ‘Montagnetta di San Siro'. Si rientra calcando ancora il Ponte dell’Iper, scendendo la scala a chiocciola di Piazza Gino Valle, per dirigersi nuovamente verso il Centro Congressi Mi.Co. Un altro nuovo e inedito passaggio porterà tutti gli atleti all’interno del cantiere CityLife dedicato alla prossima quarta torre, prima di concludere la propria corsa all’interno del Velodromo Vigorelli. I percorsi di CityLife Smart Cup 10 km, CityLife Fast Cup 15 km ricalcano parzialmente quello della Top Cup 21 km. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito web fino a giovedì 29 settembre alle ore 12.00, per le distanze da 15km e 21km CLICCA QUI. Le iscrizioni per la distanza da 10km, saranno invece attive fino a Giovedì 22 Settembre. A partire da Sabato 24 Settembre ci si potrà iscrivere a questa distanza, esclusivamente attraverso Rete del Dono, scegliendo dal sito runningmilano.info quale progetto sposare tra i quattro disponibili. Iscrizioni al Villaggio nelle giornate di Venerdì 30 Settembre, Sabato 1 Ottobre al costo di 18€ per la Smart 10km, 28€ per la Fast 15km e 40€ per la Top 21km. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara, negli orari che saranno indicati e in base alle disponibilità di pettorali, solo per le distanze da 10km e 15km non competitive.