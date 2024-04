Alcuni alberi di Milano verranno "vestiti" per la Design Week

Gli alberi presenti nei giardini pubblici Camilla Cederna saranno vestiti. In occasione della Design Week nello spazio verde tra largo Richini e la Statale verrà collocata l'installazione 'Tree tales' di Treedom. Gli alberi qui saranno protagonisti di un intervento di yarn bombing. Cosa significa? Rivestire per valorizzare gli elementi del paesaggio urbano attraverso tessuto lavorato a uncinetto. In questo caso gli alberi. I particolari vestiti sono stati realizzati dal collettivo Accademia di Aracne. L'installazione sarà visibile da lunedì 15 a domenica 21 aprile.

"Con Tree Tales vogliamo continuare a raccontare, questa volta attraverso il linguaggio della creatività, il valore inestimabile che ha il concetto di comunità e quanto piantare un albero significhi molto di più: è un piccolo gesto che, se inserito in un commitment di tutti noi, rappresenta un tassello di un impegno orientato, da un lato, alla salvaguardia del pianeta, dall'altro, al benessere delle persone", ha spiegato Fabio d'Angelantonio, Presidente Treedom.

Il progetto di Treedom evidenzia il lavoro della BCorp che si occupa di piantumare alberi. L'azienda finanzia progetti agroforestali con l'obiettivo di realizzare ecosistemi sostenibili. Su Treedom.net è possibile acquistare piante che vengono posate grazie al contributo degli utenti. Fino a ora la BCorp ha provveduto alla piantumazione di oltre 4 milioni di alberi.