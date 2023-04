Il Belvedere di Regione Lombardia (al 39° piano) apre per tutta la settimana

Una 'Design Week' come non l'avete mai vista. Da oggi e fino a domenica il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, sarà aperto al pubblico.

"A partire da questa sera - dice il governatore Attilio Fontana - saremo in grado di offrire una vista della 'Design Week' davvero unica. Anche perché ammirare la città dal 'tetto più alto della Lombardia' sarà un'esperienza eccezionale".

"Anche la Regione diventa protagonista assoluto di questo evento davvero importantissimo - continua l'assessore al Design, Turismo e Moda, Barbara Mazzali - e lo fa mettendo in campo un ricco programma di appuntamenti con allestimenti programmati sia in piazza Città di Lombardia, sia al Belvedere del 39° piano. Si tratta di un'occasione irripetibile, assolutamente da non perdere, per ammirare l'arte e la nostra bella Lombardia da una prospettiva unica e, per certi versi, immersiva".

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione. Questi gli orari di apertura: