Il Belvedere di Palazzo Lombardia sarà aperto per tutta la settimana (gratis)

Un'esperienza unica per ammirare dal punto più alto di Milano la 'Design Week'. A offrirla è Regione Lombardia che, da lunedì 15 a domenica 21 aprile, ha previsto aperture straordinarie del 39esimo piano, dove sarà possibile ammirare, oltre al bellissimo panorama della città, i bozzetti realizzati da Jacopo Ascari per la campagna 'Lombardia Style'.

Il Belvedere 'Silvio Berlusconi' sarà aperto - su prenotazione sul sito www.eventi.regione.lombardia.it - nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 18 alle ore 21; venerdì: dalle ore 15 alle ore 21; sabato: dalle ore 10 alle ore 21; domenica: dalle ore 10 alle ore 18.

A rendere ancora più attrattiva la visita a Palazzo Lombardia, una grande piramide al centro della piazza che, al termine della Design Week, sarà utilizzato come copertura dell'Osservatorio 'EVK2CNR' situato alla base dell'Everest. "Un'installazione eccezionale - spiegano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore con delega al Design, Barbara Mazzali - realizzata in acciaio e tessuto tecnologico da aziende lombarde, che coniuga innovazione e sostenibilità".

Piazza Città di Lombardia ospiterà inoltre 'Oasisquare. History of Forgotten Landscapes': un invito alla riflessione sul rapporto tra umanità e natura. Piazzetta Galvani sarà sede del progetto 'Phygital Store' con istallazioni sulla realtà aumentata. Gli ingressi di Palazzo Lombardia accoglieranno la mostra diffusa intitolata 'Un passo avanti', una galleria di oggetti di colore rosso per raccontare l'importanza del mondo femminile. Nello Spazio IsolaSET (zona via Galvani) 'Iconic Women' di Domenico Pellegrino, opere luminose dedicate alle più iconiche figure femminili della storia contemporanea: da Raffaella Carrà a Frida Kahlo, da Madonna a Marylin, da Barbie a Carla Fracci.