Biglietti gratis per 3 giorni su metro e tram Atm: ecco come fare

In occasione del Salone del Mobile, uno degli appuntamenti più attesi su scala internazionale, Visa lancia un’iniziativa per incentivare "un’accessibilità facile, veloce e sicura al trasporto pubblico attraverso il pagamento contactless", si legge in una nota dell'azienda. Dal 18 al 20 aprile, Visa coprirà i costi del viaggio in bus, tram o metropolitana a chiunque utilizzi una carta contactless Visa di debito, credito o prepagata, anche digitalizzata su smartphone o smartwatch, per accedere ai servizi di mobilità urbana del capoluogo lombardo gestiti da ATM.

“Il pagamento contactless è sempre più parte integrante della nostra quotidianità: lo utilizziamo per pagare il caffè al bar, la cena al ristorante, il pedaggio in autostrada e circa 1 italiano su 3 lo utilizza per accedere ai mezzi pubblici. Una tendenza che, attraverso una maggiore promozione e consapevolezza, può diventare un volano importante per accelerare la trasformazione digitale del Paese. Ma non solo: in Visa, supportiamo la digitalizzazione del trasporto pubblico tramite i pagamenti contactless per creare una continuità di esperienza di pagamento che rende più semplice veloce e sicura la vita di ogni giorno”, sottolinea Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia.

Come funzionerà il servizio

Dal 18 al 20 aprile, Visa offrirà ai titolari di carte di pagamento contactless Visa tre giorni di viaggio su tutte le linee di bus, tram e metropolitana di Milano. Per accedere al servizio, basteranno tre semplici passaggi: