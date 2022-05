Evento ufficiale per il fuori salone della Design Week 2022, Bless This Mess unisce design, musica e arte.

L'esposizione delle opere site-specific dello studio milanese Unolab saranno accompagnate dalla musica live di Pulsation e dal dj set di alcuni dei dj più in voga del panorama elettronico milanese. Durante l'evento sarà inoltre possibile ammirare l'installazione "Aura" dello studio Re_light.