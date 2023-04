Il segreto per ridisegnare lo spazio outdoor?

Prepararsi alla bella stagione significa rinnovare il guardaroba, dedicarsi alle attività all’aperto e ripensare alle zone outdoor. Avere uno spazio esterno da vivere, un’area riservata ben organizzata dove poter ricevere gli amici, godersi il tempo libero e stare in famiglia è diventata negli ultimi anni una necessità alla quale non si può più rinunciare. È infatti sempre più crescente la volontà di trasformare gli spazi esterni in luoghi abitabili sicuri, accoglienti, funzionali e di design.

CODE è il progetto ideato da Bt Group in collaborazione con l’architetto Ivo Pellegri, che permette di modulare gli spazi esterni in chiave innovativa e sostenibile. Grazie ad una struttura rivoluzionaria costituita da drappeggi, pergole e tende verticali, CODE dà vita a dei veri e propri salotti open air dove poter godere dei benefici della natura, senza rinunciare ai comfort della propria casa.