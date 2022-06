Cinque designer per cinque versioni di un'auto molto speciale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una Milano Design Week all'insegna della creatività unita alla sostenibilità non poteva mancare Citroen AMI. La piccola creatura 100% elettrica del Double Chevron, sintesi perfetta di questi due concetti.

Dal progetto ReCOLLECTIBILE 2022 di Rossana Orlandi, figura tra le più influenti nel mondo del design, nonché gallerista e scopritrice di talenti, nasce l'idea di reinterpretare AMI in pezzi unici e iconici. Cinque designer per cinque differenti versioni esposte nella Galleria RO, in via Matteo Bandello 14. Tutto questo è “Les Ami de Ro”.

Unica nel suo genere Citroën AMI è la novità 100% elettrica adatta a tutti e guidabile sin dai 14 anni di età. Ricaricabile in tre ore in qualsiasi presa standard, garantisce un'autonomia di 75 Km.

Dal design rivoluzionario, AMI è simmetrica in ogni sua parte e permette una gestione intelligente dello spazio.