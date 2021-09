Vivi una spettacolare Immersive Experience: un viaggio innovativo, da Barcellona a Milano, attraverso una combinazione di scenari fisici e proiezioni per scoprire lo spirito e il DNA del Brand. Assisti a Special Talks legati ai temi della sostenibilità e del design e scopri in anteprima un nuovo oggetto di luce Light Code 01 realizzato in esclusiva dallo studio di architettura M+S Lab. Infine goditi un aperitivo accompagnato dal DJ set di Mike Dem.



Grazie alla collaborazione con la startup creativa italo-inglese REALITY IS_, all’interno del CUPRA LIFEPLACE un percorso sensoriale fatto di immagini, suoni ed elementi tattili ti accompagnerà in un viaggio virtuale da Barcellona a Milano alla scoperta dell’animo anticonvenzionale e contemporaneo del brand.



Inoltre, in collaborazione con le podcaster di MadeIT, il CUPRA LIFEPLACE ospiterà una serie di Special Talks:



incontri e momenti di condivisione sui temi del design, della sostenibilità, dell’innovazione e dell’elettrificazione che vedranno coinvolti moltissimi special guests.

