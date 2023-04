In occasione della Milano Design Week, il collettivo di agenzie guidato da Jungle e Cookies ospita nei propri spazi FUORISOL Week, la prima mostra personale di Francesco Poroli, illustratore milanese e direttore artistico di Illustri Festival. La mostra sarà accessibile da martedì 18 a venerdì 21 aprile 2023, dalle ore 11.00 alle ore 18.30, e si inserirà in modo organico all’interno degli spazi delle agenzie, occupando sia la corte esterna che le aree di lavoro.



L’esposizione raccoglierà 30 tra le più importanti opere firmate negli anni da Poroli, caratterizzate da un uso estremo dei colori e da una complessità di incastri; tra queste, alcuni lavori personali, incentrati sull’essenza della figura femminile rappresentata sotto una luce sempre diversa, e una serie di illustrazioni di matrice commerciale, realizzate per marchi prestigiosi come Apple, Barilla o Nestlé.



L’organizzazione di questa personale nasce con la volontà di dare voce e lustro al talento di Francesco Poroli in un contesto unico come la MDW, e contestualmente di rimarcare come universi come la comunicazione, l’advertising e l’illustrazione, per quanto distinti siano sempre connessi da un sottile e prezioso filo rosso.



La mostra sarà anche l’occasione per presentare il teaser del nuovo progetto SOL – Side of Lorenteggio: un collettivo indipendente composto da quattro realtà differenti, Jungle, Cookies, Babooth e OFF Media, nato con l’obiettivo di sviluppare progetti di comunicazione integrata, dalla strategia al media, dagli eventi alla produzione video.



Francesco Poroli

(https://www.instagram.com/francescoporoli/?hl=it)

Francesco Poroli è nato e vive a Milano. Dal 2000 lavora come illustratore e art director freelance. Durante questi anni ha pubblicato su testate quali The New York Times Magazine, Wired, GQ e Il Sole24 Ore e collaborato con clienti come Facebook, Campari, Apple, NBA, Barilla, FCA e molti altri. Nel 2017 ha pubblicato “Like Kobe - Il Mamba spiegato ai miei figli” per Baldini&Castoldi. I suoi lavori sono stati premiati da Society of Illustrators New York e The Society of Publication Designers. È direttore artistico di Illustri Festival, speaker TEDx e insegna presso IED Milano, Bauer e Domus Academy.





LINK UTILI:

www.francescoporoli.com



https://wearejungle.com/

https://www.cookiesagency.it/

www.babooth.it



https://www.solisopen.com/