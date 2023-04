Design Week 2023, che cosa vedere al Fuorisalone

Dal 17 al 23 aprile Milano diventa protagonista della scena internazionale del design con il ritorno della Design Week e del Fuorisalone.

Designer, architetti, scuole e istituzioni si riuniscono per condividere idee e progetti per immaginare il futuro.

Con un focus sulle tematiche dell’economia circolare e della sostenibilità, Fuorisalone si terrà come di consueto in concomitanza con il Salone del Mobile, che quest’anno giunge alla 61° edizione.

Ecco, di seguito, tutti gli appuntamenti imperdibili, divisi per distretto.

Che cosa vedere alla Design Week

Di seguito le installazioni più interessanti da vedere a Milano, divise per distretto.

Centro

Nel cuore del Parco Sempione è possibile sperimentare l'accoglienza all'aria aperta, con u n’installazione architettonica completamente percorribile che riproduce la ricettività glamping nel cuore di Milano.

In piazza Castello The Secret Garden trasforma lo showroom Cotto d'Este in un luogo onirico e immaginario.

Brera Design District

Il Fuorisalone si snoda anche quest'anno tra le vie di Brera, con tantissimi appuntamenti imperdibili.

Qui vi segnaliamo l'installazione di Eni all'Orto Botanico, che per il Fuoirsalone si trasforma in una grande tavolo da gioco vivente, con un percorso dedicato alle evoluzioni della mobilità urbana di Eni Sustainable Mobility.

Primitiva è invece il nuovo progetto di Delvis Unlimited ideato in occasione di Miart e Milano Design Week: si tratta di un'installazione nomade, dove opere d'arte e oggetti in edizione limitata dialogano in due eccentrici spazi, sulle melodie di futuri materiali sperimentali.

Tortona District

Nel cuore del Fuorisalone, arriva la prima edizione della Tortona Design Week, con un ricco programma di installazioni, mostre, eventi e incontri dedicati alla manifattura urbana sostenibile.

Il distretto accoglie anche la nuova edizione di We Will Design, il format che Base ospita da diversi anni con esposizioni, workshop e appuntamenti che, quest'anno, abbracciano le dimensioni racchiuse nell’acronimo I.D.E.A. - Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità.

Certosa District

Impossibile, tra tutti gli appuntamenti del Fuorisalone, non menzionare quelli in Certosa District. Situato nella zona nord-ovest di Milano, il quartiere è al centro di un importante progetto di riqualificazione. Il calendario degli eventi durante il Fuorisalone è ricchissimo e tutto da scoprire.