Design Week, Base presenta “We Will Design” per progettare un futuro più sostenibile

Dal 5 al 12 settembre 2021 Base presenta “We Will Design”: una sperimentazione che parte dal micromondo di una stanza-atelier, si amplia alla dimensione collettiva del quartiere fino a spalancare uno sguardo sul nostro ecosistema Terra, per co-progettare un futuro più sostenibile attraverso il design.

Tematiche e progetti del Fuorisalone di BASE

• Relazioni di quartiere. RESTART: ACNE – il creative collective della famiglia Deloitte – incontra BASE per l’edizione italiana di RESTART: un progetto che nasce per aiutare gli small business del quartiere Tortona a rimettersi in gioco dopo la pandemia, attraverso l’approccio creativo di ACNE e il talento di alcuni artisti selezionati e coordinati da BASE.

• Visioni di futuro. Temporary Home: 5 stanze per aprire 5 scenari futuribili. CasaBASE, la guesthouse di BASE si trasforma - grazie alla collaborazione con IKEA Italia - in una residenza sui generis in cui lo spazio diventa casa, luogo di sperimentazione e spazio espositivo aperto al pubblico per 5 designer italiani e internazionali.

• Pratiche di ricerca. Exhibit: sostenibilità, riuso anti-spreco dei materiali, processi di co-progettazione, nuovi approcci all’apprendimento, saranno al centro dei diversi progetti e installazioni esposti a BASE.

• Public program "We will design": ogni giorno, all’ombra di GAIA, l’installazione dedicata al pianeta Terra dell'artista Luke Jerram, si terranno gli appuntamenti del public program per approfondire le tematiche presentate dai progetti esposti. A partire da ‘Progettare la prossimità’, i talk organizzati da BASE e POLI.design, con il Dipartimento e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, con dibattiti e punti di vista sul tema della città di prossimità, fino a momenti di dialogo con i designer e le realtà coinvolte da BASE, un’edizione speciale di Wunderkit e una giornata realizzata insieme al Festival Divercity.

Alcuni dei designer e centri di formazione che sperimentano in BASE:

Analogique, Caterina Castiglioni, Cesura, Yuning Chan, Alberto Costa, Anna Dienemann, Julien Gorrias, Matteo Guarnaccia, IAAD, Dowon JungKim, Libera Università di Bolzano, Ludosofici, Miocugino, Dragos Motica per ASKIA, Music, Innovation Hub, NID Perugia, Parasite 2.0, POLI.design, Annette Schmid, Spazio META, Stardust Architects, Studio Prapra, studio.traccia, Page Tsou, Vicente Varella.

