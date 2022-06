Tra design e sostenibilità, l'auto si prende la scena al Fuori Salone di Milano

Benvenuti a Milano, prima città italiana della sostenibilità, metropoli attenta a tutto ciò che le nuove tecnologie possono offrire per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e, sì, anche patria indiscussa del design.

Non è un caso, infatti, che proprio a Milano si tenga il Fuori Salone, storicamente il terreno più fertile per scoprire le novità legate al design, alle tecnologie e all’innovazione applicati ai più diversi contesti e, negli ultimi anni, sempre più orientati alla causa ambientale.

La regina del Fuori Salone arriva dal Giappone

E non è un caso, neanche che il Main Partner del Social Garden Vanity Fair, uno degli allestimenti green più apprezzati della kermesse milanese, sia Honda.

L’azienda automobilistica giapponese, in occasione del Fuori Salone 2022, esporrà, infatti, la nuova Honda Civic e:HEV Full Hybrid. Sarà un’anteprima imperdibile, non solo perché, avviene in occasione dell’anniversario dei 50 anni dello storico modello, giunto oggi alla sua 11° generazione, ma anche perché bisognerà attendere fino al prossimo autunno per trovare questo gioiello di casa Honda nelle concessionarie e vederlo circolare effettivamente sulle strade italiane ed europee.

Ma se il lancio ufficiale sul mercato è previsto per l’autunno, già dal 7 al 12 giugno, i visitatori della Design Week potranno scoprire in anteprima tutte le caratteristiche dell’ultimissimo modello di un’auto entrata di diritto nella storia.

Nuova Honda Civic Full Hybrid: comfort e design

In quei giorni di Fuori Salone si potrà toccare con mano la nuova Honda Civic Full Hybrid e scoprirne l’evoluzione negli anni attraverso un social mirror interattivo, disponibile per tutti i visitatori. E allora, trattandosi di un evento dedicato al design, forse, il modo migliore per darvi qualche assaggio di Honda Civic Full Hybrid è proprio iniziando dal suo design.

Il modello, infatti, nasce da un nuovo approccio al design più innovativo ed “esaltante”. Il profilo sportivo ed elegante è dato dalla linea del cofano più bassa, da proporzioni più bilanciate e da un assetto migliorato sotto tutti i punti di vista. All’interno, invece, la plancia orizzontale valorizza la spaziosità dell’abitacolo e l’ampiezza del parabrezza, donando un senso di spazio e apertura. Il comfort è, invece, assicurato dal cruscotto raffinato ed elegante, dai sedili avvolgenti e dai comandi disposti in modo intuitivo.

Quando tecnologia significa connessione, sicurezza e prestazioni esaltanti

Eppure, oggi non esiste design senza innovazione, e non esiste innovazione senza tecnologia. Per questo, la dotazione di Honda Civic Full Hybrid in fatto di tecnologie è decisamente di un altro livello:

• Honda CONNECT: il sistema di infotainment è ergonomico, intuitivo e interattivo, con un touch screen centrale di ben 9” che risulta sollevato per ridurre al minimo lo spostamento degli occhi dalla strada. La compatibilità del sistema con Apple CarPlay e Android Auto consentono a tutti di rimanere sempre connessi durante il viaggio.





• Honda SENSING: le tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida sono tra le più avanzate sul mercato. Alla telecamera quadrangolare da 100° che consente un migliore riconoscimento dei pedoni, delle strisce segnaletiche, dei limiti di velocità e degli altri veicoli, incluse bici e moto, si aggiunge il Sistema di assistenza nel traffico (TJA), per la prima volta su Civic e il Sistema di fari abbaglianti adattivi (ADB), che invece fa il suo debutto in un veicolo Honda. Migliorano anche le tecnologie già in uso nelle versioni precedenti del modello: il sistema di frenata a riduzione dell’impatto, quello di mantenimento della corsia e quello di monitoraggio dell’angolo cieco, ai quali si aggiunge il sistema di monitoraggio del traffico e la presenza di ben 8 sensori sonar sull’anteriore e sul posteriore. In fatto di sicurezza, sono state aggiunte barre alle portiere per le collisioni laterali, piastre di sicurezza al paraurti e sono stati installati ben 11 airbag.



• Propulsore e:HEV Full Hybrid: a comporre questo pluripremiato propulsore una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza, due compatti e potenti motori elettrici, un motore benzina da 2.0 litri a cicli Atkinson in grado di raggiungere un’efficienza termica del 41% e un sistema d’iniezione diretta ottimizzato per una combustione più veloce ed efficiente. Risultato: emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLPT di soli 108 g/km e un consumo di carburante pari a soli 4,7 l/100km. Il tutto unito alla potenza massima di 135 kW e 315 Nm di coppia massima. Insomma, questa perfetta combinazione tra prestazioni ed efficienza è in grado di passare agevolmente e in automatico da una modalità di guida all’altra, offrendo una guida sempre eccezionale, un’accelerazione istantanea e una potenza ai vertici della categoria.

Caratteristiche che pongono la nuova Honda Civic Full Hybrid ai vertici del suo segmento, ma soprattutto la rendono la vera protagonista del Fuori Salone milanese.

Un’esperienza da vivere immersi nel verde

E allora, non resta che aspettare la Design Week e, tra un talk, un workshop e un’esposizione all’insegna della sostenibilità, organizzati nell’oasi verde di Vanity Fair, approfittarne per dare una bella sbirciata di persona alla nuova Honda Civic.

La nuova Honda Civic e:HEV Full Hybrid, in anteprima nazionale, la trovate dal 7 al 12 giugno nel Social Garden di Vanity Fair, presso lo SPAZIO BERGOGNONE 26, in via Bergognone 26.

E ricordate: perdersi quest’evento significa dover aspettare fino all’autunno!