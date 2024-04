Individual Lab illumina la Design Week 2024

Individual Lab è un laboratorio creativo, un luogo accogliente e stimolante per artisti provenienti da diverse discipline creative, un evento focalizzato sulle professioni della creatività con talk, workshop, listening session, ma anche sul party come momento di svago e incontro, con dj set e serate da vero e proprio club. 4 giorni all’insegna dell’arte e della creatività in cui i protagonisti saranno i professionisti, le agenzie, le aziende del settore, e dove i talenti emergenti e quelli più affermati potranno usufruire dell’opportunità unica di sviluppare il proprio potenziale artistico in un ambiente collaborativo e ispirazionale. Presso il Cross Studio di via Watt 5, a Milano, Individual Lab erediterà l’esperienza di Individual Music con un laboratorio che offrirà una vasta gamma di contenuti. Le listening sessions vi trasporteranno all’interno di un’esperienza assolutamente immersiva grazie alla cura dell’azienda italo-olandese Flower Of Sound, realtà del settore music tech dalle idee innovative e supportata dalla comunità europea per lo sviluppo del benessere attraverso la musica e le tecnologie immersive. Il direttore creativo Claudio Vettori illustrerà alcuni dei progetti di Flower Of Sound e guiderà i presenti in una session di Audio Spaziale.

Il calendario di Individual Lab

Ogni giorno dalle 15 incontri, workshop, talk con i grandi professionisti del settore

Giovedì 18 aprile

Si partirà con una prima Listening Session a cura di Flower Of Sound. Seguiranno Albi Scotti, Andrea Pellizzari e Daniele Orlando ci delizieranno con la loro personale visione del clubbing e di come questo settore si è evoluto negli ultimi anni.

Venerdì 19 aprile

Diversi ospiti si alterneranno all’interno dello spazio, come Graffiti Milano, una realtà che trasmette lo spirito libero dei graffiti e ne approfondisce la diramazione attraverso i suoi progetti artistici. A seguire Visionnaire e Golab offriranno la loro visione e ci parleranno di come le nuove tecnologie comunicano con il mondo de design. Prima di loro, Alex Trecarichi, Davide Ferrario, Giordano Colombo e Pino Pischetola a condividere la loro maestria nel gestire le emozioni dei grandi palchi e del dietro le quinte.

Sabato 20 aprile

Sarà una giornata effervescente, inaugurata dal celebre bassista Saturnino, e con Alessio Martino (stage manager e stage director per moltissimi tour italiani e internazionali) che ci porteranno direttamente sul palco, raccontandoci che cosa significa vivere un tour di grandi dimensioni come il Jova Beach Party dall’interno, dal backstage e dalla dimensione di lavoratore dello spettacolo ma soprattutto, “per” lo spettacolo. Alessio Martino ci parlerà poi del suo progetto DJ Box nato durante i lockdown dovuti alla pandemia di qualche anno fa. Seguirà l’intervento di Fabrizio Gatti, noto per le sue inchieste sull’immigrazione e autore di ‘Bilal’, un romanzo che traccia la rotta di un viaggio dall’Africa fino a Lampedusa, accompagnato da Tommy Kuti, musicista e autore (collaboratore, tra gli altri, di Fabri Fibra), portando con sé le sue radici nigeriane ora radicate in Italia, Marco Alboni, figura chiave nel mondo dell’industria discografica italiana che nella sua lunga carriera ha ricoperto tra gli altri il ruolo di presidente di Warner Music Italia, e Luca Viscardi, speaker di RTL 102.5. Questo dialogo illuminerà il fenomeno delle grandi migrazioni e il loro impatto sull’arte e sul mercato discografico. Ad arricchire la giornata Sorte, giovanissimo artista destinato a dipingere con la street art una nuova visione urbana per Milano attraverso un’opera realizzata in real time.

Domenica 21 aprile

Segna il culmine della rassegna che inizierà con una Listening Session a cura di Flower Of Sound alla quale sarà possibile accedere previa registrazione. Patrizia Piccinini ci guider poi in un viaggio attraverso le personalità del mondo del design.