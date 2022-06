In occasione dell'inaugurazione della Milano Design Week, Elodie si è esibita ad un party privato in via Tortona. Un live di circa mezz'ora per pochi fortunati invitati che hanno potuto cantare e vedere da vicino la cantante. oltre ai suoi brani più famosi, Elodie ha voluto omaggiare i Queen con una versione alquanto personale di Bohemian rhapsody.