La Svizzera sarà protagonista della Milano Design Week

La settimana più importante per il design internazionale sta per iniziare; la Milano Design Week ritorna in pompa magna dopo lo stop causato dalla terribile crisi sanitaria che abbiamo vissuto.

Ed è proprio in occasione di questa settimana che la House of Switzerland si rivoluziona.

“House of Switzerland” un punto di connessione tra Italia e Svizzera

La House of Switzerland è un punto di incontro dove i principali attori di politica, economia e della tecnologia italiana possono dialogare e confrontarsi con la loro controparte svizzera, un luogo di unione e comunione di intenti che consente di perseguire un obiettivo comune: costruire un futuro migliore.

House of Switzerland è una fucina di eventi che da metà aprile ospita al suo interno incontri di networking, mostre e workshop.

In occasione della settimana del design il focus si concentrerà sulla valorizzazione delle eccellenze del design elvetico.

La Casa degli Artisti ospiterà infatti le eccellenze provenienti dalle migliori università e accademie d’arte svizzere come l’ECAL – University of Art and Design Lausanne, ETH Zu?rich, HEAD – Genève, University of Art and Design, HSLU Lucerne University of Applied Sciences and Arts, e alcuni tra i migliori player privati.

Gli eventi più importanti della House of Switzerland

La House of Switzerland per la settimana del design prevede un calendario ricco di eventi:

Per sostenere il design svizzero emergente la Fondazione per la cultura Pro Helvetia presenterà “Design Switzerland’s Living Spaces”, un luogo dove giovani talenti presenteranno idee innovative e sostenibili per costruire un futuro all’insegna del progresso. Le proposte spazieranno da nuovi materiali per la costruzione di elementi d’arredo realizzato con gli scarti dei birrifici, ai paravento in fibra di carbonio intessuto a mano e ad una sedia allungabile che può trasformarsi in panchina. Tutte soluzioni votate al risparmio di spazio e alla sostenibilità ambientale.

Embru, Seleform, Lichtprojekte, Schindlersalmerón e Röthlisberger, la Svizzera unita durante la settimana del design. Le sei aziende svizzere di design uniscono le forze per una mostra collaborativa che si concentra su mobili per interni ed esterni, mettendo in scena un concept espositivo che offusca i confini tra i singoli brand e tra spazio interno ed esterno. Schindlersalmerón e Lichtprojekte presentano una panoramica dei loro 20 anni di lavoro gettando un occhio ai nuovi progetti. Per Embru, oltre ai classici, una varietà di nuovi lanci gioca un ruolo importante. Röthlisberger lancia “Conte”, una nuova poltrona di Marc Gerber. Seledue presenterà la classica sedia “Coray” in una versione innovativa. Il design di questo stand collettivo sarà incorniciato da vasi sospesi di Cosmos Design, startup di Zurigo che utilizza le piante per progettare spazi di arredo unici.

Le sculture di de Sede esposte invece, rappresentano l’artigianato tradizionale e il messaggio invitante di potersi rilassare su una sedia comoda. Fin dalla fondazione di de Sede, è stato dato grande valore al design senza tempo e al linguaggio delle forme unico. Così, le sculture in pelle e tessuto sono destinate a fornire ispirazione e a portare un sorriso sul volto di chi si siede con un mix di modernità senza tempo e tradizione confortevole.

ECAL – University of Art and Design Lausanne in collaborazione con il marchio produttore di biciclette BMC presenteranno la “Daily Mobility”. Grazie alla collaborazione tra le due realtà gli studenti hanno avuto l’opportunità di lavorare ad un nuovo marchio di mobilità urbana con l’obiettivo pienamente riuscito di migliorare l’esperienza dei ciclisti urbani e più in generale l’esperienza della mobilità a due ruote.



E poi c'è Microlino: il Microlino è una city car elettrica compatta che colma il divario tra una moto e un'auto. Con un'autonomia fino a 230 km e una velocità massima di 90 km/h, è l'iPad del mondo della mobilità.

La mostra “Material Shapes the Ages” realizzata da ETH Zürich si concentrerà sulla progettazione e realizzazione di una nuova era dei materiali, in grado di rivoluzionare concetti industriali e indirettamente il nostro modo di vivere. L’avanguardia della ricerca e il design si muovono all’unisono permettendoci di avere metalli che galleggiano sull’acqua, silicio autorigenerante, piastre di sale stampate in 3D, legno flessibile o un gel che genera energia con acqua e luce solare, schermi antigraffio, biciclette leggere, case ad alta efficienza energetica, pelle artificiale o lenti a contatto traspiranti.

Pulsee – NFP (Non Fungible Places) propone un’interessante interfaccia in cui tecnologia e design interpretano la funzione essenziale dell’energia alla luce di una visione sostenibile delle risorse. Un progetto tutto da scoprire presso la terrazza sopraelevata all’interno della Casa degli Artisti.

“The Impossible Showroom” realizzato da HEAD – Genève, University of Art and Design, sarà un evento che rivoluzionerà il concetto di realtà virtuale. Gli studenti dell’Interior Architecture MA di Ginevra sono riusciti a realizzare un modo completamente nuovo di creare i diversi spazi grazie alla realtà virtuale. Potremo quindi apprezzare una selezione di mobili di designer svizzeri, come Peter Zumthor, Atelier Oï e Pierre Jeanneret.

“Don't Steal our Sunlight” ideato da Rafael Kouto e Istituto Svizzero: l'obiettivo della videoinstallazione ha come tema principe la rappresentazione visiva dei cambiamenti climatici, una rassegna che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare gli spettatori sull'importanza di avere un approccio più sostenbile.

“No thing new” realizzato da HSLU Lucerne University of Applied Sciences and Arts, un’esposizione che si concentra in modo provocatorio a sottolineare come il concentto di sostenibilità e l’approccio consapevole alle risorse non siano una novità.

L’obiettivo più grande di questo evento oltre che alla valorizzazione dei giovani designer in grado di portare una ventata d’aria fresca al settore è quella di valorizzazare la collaborazione, avvicinando le realtà imprenditoriali italiane a quelle svizzere. Il tutto in un momento in cui il mondo ha un disperato bisogno di condivisione e di fiducia verso i giovani e verso gli altri.

L’evento si terrà in occasione del fuori salone dal 7 al 12 giugno presso Casa Degli Artisti, in Via Tommaso da Cazzaniga, angolo Corso Garibaldi 89/A. Potrete visitare la mostra dalle 10:00 alle 20:00.