Design Week, il Parenti District presenta "Alla ricerca del sacro"

Dal 5 al 12 settembre, in occasione del Fuorisalone, il Teatro Franco Parenti presenta il progetto "Alla ricerca del sacro".

Il progetto

Il filo conduttore della seconda edizione del Parenti District – Art & Design è il tema del sacro declinato nelle forme che può assumere nella contemporaneità. In origine era l’interdizione del sacro a proteggere la natura in quanto manifestazione delle potenze primigenie del divino, e su tale esperienza originaria l’umanità ha costruito un modo di essere nel mondo. Un mondo che oggi è sempre più dissacrato fino alle conseguenze estreme di una crisi ambientale senza precedenti. Se dunque il profano diventa scempio, deturpamento, alienazione, sia nel modo di costruire lo spazio intorno a noi, sia nella modalità con cui concepiamo il rapporto con la natura, allora irrompe l’urgenza di ripensare la dimensione del sacro recuperandone il senso profondo.

Le installazioni

- Foyer, "Mettere in luce la luce", di Michele De Lucchi, a cura di Andrée Ruth Shammah e Jean Blanchaert

“Ho pensato a un edificio che metta in luce la luce: che la renda tangibile, materica. Attraverso un tunnel lungo e tortuoso, il cui ingresso è senza porta, sempre aperto come la bocca di una caverna, si accede ad una stanza alta e buia. Tutto è buio…buio come prima che ci fosse il mondo, come prima che esistessero gli alberi, i fiori, gli uomini, buio come il buio dell’ignoranza. Ma nella stanza buia, in alto, c’è un camino oblungo, da cui penetra una colonna di luce naturale che si proietta per terra. E qua tutto prende luce, l’ignoranza diventa conoscenza e il sacro si manifesta”.

- Sala Testori, "Il dodecaedro romboide regolare", di Mario Botta a cura di Andrée Ruth Shammah e Jean Blanchaert

“A volte sono proprio le geometrie pure, le forme semplici e primarie, come una struttura di listelli in legno a forma rotonda, a riconnetterci con il senso del costruire, con il gesto originario con cui l’essere umano pone i suoi segni nel mondo. Nell’idea di uno spazio sacro, o piuttosto di uno spazio ‘del’ sacro, mi sembra di aver trovato le ragioni più profonde del fatto architettonico stesso, dove tutto prende un significato: il muro diventa un limite e quindi la chiave per l’infinito, la soglia diventa momento di passaggio, e tutti gli elementi prosaici del costruire assumono un carattere e una forza simbolica”.

- Spogliatoio Bagni Misteriosi, Mostra fotografica "Le forme del sacro oggi"

Presidente di Giuria: Oliviero Toscani Come strumento di indagine immaginifica e di sensibilizzazione, il Teatro Franco Parenti ha indetto un bando fotografico nazionale inerente alle diverse dimensioni del Sacro. Ai partecipanti, professionisti e non, si è richiesto di esprimere e immortalare attraverso la fotografia la propria personale interpretazione sul Sacro.

Durante il Parenti District saranno esposte 10 foto finaliste selezionate dalla giuria composta da: Oliviero Toscani, presidente di giuria, Andrée Ruth Shammah, Denis Curti, Jean Blanchaert e Martina Corgnati

La premiazione si terrà nella serata conclusiva il 12 settembre.

