Gac group porta alla tortona design week 2023 la sua car culture umanità, credibilità e creatività per una nuova idea di automobile

VAN LIFE di GAC Group: il prototipo dell’auto che vola

Tortona Design District - Via Tortona, 16



Van life, un’automobile che può sostituire un viaggio aereo, ecco svelato il nome del “secondo capitolo” del progetto “GAC Car Culture Series” del leader automotive cinese GAC Group.



Lo scorso ottobre, durante l’inaugurazione del suo primo Centro di Ricerca e Sviluppo GAC Europa a Milano, il Gruppo GAC, leader nel settore automobilistico, ha presentato il primo progetto della serie "GAC Car Culture Series": Car Culture #1 - La Barchetta. Il secondo: Car Culture #2 - Van life, sarà presentato tra pochi giorni durante la Tortona Design Week 2023 dal 17 al 23 aprile.



Destinato a consolidare la tradizione di design del gruppo automobilistico, l'innovativo spazio nel quartiere di Via Tortona 16 si presenta come un hub globale, una fucina di talenti, idee e progetti innovativi. Questa sede, pietra miliare nella strategia di espansione dell'azienda, già presente, oltre a Guangzhou (sede centrale), anche a Shanghai e Los Angeles, riunisce le migliori risorse industriali del mondo formando un ecosistema di eccellenza globale per rafforzare le capacità innovative e di progettazione. Fiore all’occhiello di questo nuovo stabilimento è Stephane Janin, direttore di GAC Advanced Design Europe, conosciuto anche come "il maestro delle concept car" che supervisionerà le operazioni assieme ad un team di talenti made in Europe.



Mentre il primo progetto della "GAC Car Culture Series" celebrava un archetipo della cultura automobilistica italiana: la "barchetta" e nasceva dal desiderio di condividere un vero e proprio “manifesto del design automobilistico” secondo GAC Group, Van life parte dall’idea di creare un prodotto con cui si possa viaggiare davvero, permettendo di andare molto lontano da casa. Nei sogni dei designer di GAC Group questo mezzo potrebbe quasi sostituire l’aereo. Ecco perché la silhouette è quella di un furgone, ma più snella e piuttosto compatta per essere efficiente e sfruttare al meglio la tecnologia dell'elettrificazione. L'abitacolo è versatile e permette ai passeggeri di dormire quando si viaggia su lunghe distanze. Il design degli interni è caratterizzato da una struttura semplice su cui è possibile collegare o attaccare tutto ciò che serve: sedili, schermo, portaoggetti, vassoio, lampade, amaca, ecc. Questa concept-car mette in evidenza il bello di poter andare ovunque si voglia.



Zhang Fan, vicepresidente del Centro di R&S GAC, ha dichiarato: "Il design è uno dei valori più importanti per il Gruppo GAC e, nel mercato odierno, un fattore decisionale fondamentale per i clienti. Abbiamo scelto la città di Milano come primo polo europeo per la sua forte identità culturale e creativa, che combina idee in movimento, innovazione e patrimonio di stile e design".