Tutti gli eventi a questo link: https://www.eventi.polimi.it/rassegna-evento/il-politecnico-di-milano-alla-design-week-2023/ In occasione della Design Week il Politecnico di Milano “invade” gli spazi cittadini con i progetti elaborati dai propri studenti. Da luoghi iconici e abbandonati come il Marchiondi al Patio di Architettura, da BASE agli Off campus di Nolo e Nosedo. Una presenza diffusa che vede in campo tutte le molteplici anime dell’Ateneo per proporre il meglio dei propri progetti alla cittadinanza. Non mancheranno poi due mostre fresche di inaugurazione una dedicata a Guido Crepax, architetto del fumetto e una ad Angelo Mangiarotti entrambi laureati al Politecnico. Reforming Future Istituto Marchiondi Spagliardi Via Noale 1, Milano 20-22 aprile 2023 | 12.00 - 19.00 press preview 20 aprile ore 12.00 Accesso possibile solo su prenotazione link prenotazione L’Istituto Marchiondi Spagliardi, realizzato negli anni Cinquanta e a lungo utilizzato come riformatorio giovanile, rappresenta un raro esempio di architettura brutalista italiana; situato a Baggio porta la firma dell'architetto Vittoriano Viganò. L’obiettivo dell’architetto era quello di progettare una scuola di vita, immersa in un giardino, in cui non siano presenti barriere fisiche che impediscano la libera fruizione degli spazi ma larghi corridoi vetrati e ambienti che favoriscano l'interazione sociale e la vita comunitaria. La struttura, seppur rovinata dal tempo e dall’incuria, emana una grande forza vitale ed esalta l’uso del cemento armato a vista per le imponenti strutture e i pilastri della facciata. L’edificio, chiuso negli anni Settanta e che versa in stato di abbandono, sarà nuovamente fruibile dal grande pubblico del design e dell’architettura internazionale grazie alla collaborazione tra Mosca Partners e il Comune di Milano. All’interno, dal 20 al 22 aprile 2023, si svolgerà la manifestazione Reforming Future, fortemente voluta da Valerio Castelli, installazioni, modelli e video realizzati dagli studenti del corso di Laurea magistrale di Michele De Lucchi e Andrea Branzi, alla Scuola del Design del Politecnico troveranno collocazione all’interno dell'istituto e gli studenti stessi guideranno il pubblico a gruppi di 15 persone lungo un percorso didattico appositamente progettato in un costante dialogo e confronto con gli spazi, che esorta il visitatore a una profonda riflessione sul vivere contemporaneo. Reforming Future vuole essere l’occasione per provare a dare una risposta e lo spunto per una riflessione sul futuro dell’insegnamento del design e delle sue implicazioni sociali. Organizzazione: MoscaPartners, Caterina Mosca e Valerio Castelli Ideazione: Michele De Lucchi, Francesca Balena Arista e Marco De Santi, Politecnico di Milano Sicurezza e procedure autorizzative: GAe Engineering Società di ingegneria, leader nel settore Antincendio, Safety&Security, Project Management e Construction. Identità visiva: AMDL CIRCLE, Filippo Nicolini e Antonio Mazzei. Contributi internazionali: Christoph Böninger, IF Design Foundation di Monaco. Team organizzativo del Politecnico: Nicolò Chierichetti, Giada Boromello, Marta Elisa Cecchi, Francesco Antonelli, Gabriele Milanese, Giuseppe Arezzi. Sponsor Tecnico: SP Systema Partner Tecnico: Artemide Video: Francesco Clerici Reportage fotografico: Ruy Teixeira Con il contributo di Regione Lombardia, Milano Design Week, Politecnico di Milano Mostra Guido Crepax, architetto del fumetto Libere evasioni e rigorose scenografie di un meticoloso costruttore di sogni Inaugurazione: Mercoledì 12 Aprile, ore 18.30 presso Campus Leonardo, Atrio edificio 13 (Trifoglio) 1° piano Via Bonardi, 9 – Milano

Dal 13 al 23 maggio 2023 Guido Crepax si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano e già durante gli studi universitari lavora con successo nel mondo della grafica e dell’illustrazione realizzando copertine di dischi e campagne pubblicitarie. Dal 1965 si dedica poi al fumetto caratterizzato sin da subito dalla volontà di innovare e trasformare la figura canonica in una visione quasi geometrica delle figure e dei volti dei suoi personaggi. In esposizione l’opera di Crepax organizzata in quattro grandi isole tematiche che hanno caratterizzato la sua carriera di “Architetto del Fumetto”: MILANO, INNOVAZIONE, DESIGN/MODA, ARCHITETTURA. Ingresso libero. Per info: https://www.eventi.polimi.it/events/guido-crepax-architetto-del-fumetto/ Angelo Mangiarotti e l’immaginazione politecnica opere inedite e ritrovate Dal 6 aprile al 30 maggio 2023 Dalle 10 alle 19 Spazio Mostre Via Ampère, 2 - Milano La mostra espone la figura di Angelo Mangiarotti attraverso la sua cultura politecnica. L’allestimento evidenzia la ricchezza di temi che Mangiarotti, laureato al Politecnico nel 1948, nella sua prolifica produzione, ha indagato e sviluppato in una visione al tempo stesso tecnica e poetica, propria dell’architettura e delle molteplici discipline che innervano il suo percorso creativo. La visita presenta materiali d’archivio relativi a una selezione di progetti, raccontati attraverso schizzi, disegni tecnici originali, prototipi e modelli: opere che rappresentano un metodo creativo e progettuale, tuttora di grande attualità nella sua accezione multidisciplinare e politecnica. La visione di Angelo Mangiarotti trova espressione anche in un’opera molto nota che era andata perduta ed è stata recentemente ritrovata: il cortometraggio di 12 minuti “Posizione dell’Architettura”, che progettò nel 1953, occupandosi anche della regia e avendo come coautori Riccardo Malipiero per le musiche, Alfonso Gatto per i testi e Luigi Veronesi per la grafica. In mostra vi sono cartelli originali preparatori del film e i visitatori vedranno l'opera all’interno di un auditorium in legno realizzato per l’occasione. Una sezione sarà inoltre dedicata alla selezione di modelli di alcune architetture di Mangiarotti realizzati dagli studenti della Scuola, testimoniando l’importanza dell’opera di un maestro chiaramente proiettata verso il futuro. New Architectural Design Landscape Esposizione di progetti e prototipi di professori e studenti del Corso di Studi in Architettura Ambiente Costruito Interni Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) Dal 17 al 23 aprile 2023 Orario 9-21 Opening: 18 aprile h 18 “Spazio Patio” - Via Ampère, 2 – Milano Nella prestigiosa location dello Spazio Patio di Architettura saranno esposti manufatti e prototipi progettati da architetti, designer, professori e studenti, al lavoro con aziende, enti e realtà del terzo settore. Potrà essere visitato un panorama policentrico di proposte e suggerimenti utili all’organizzazione degli spazi della città e delle nostre vite. Per info: https://www.auic.polimi.it/it/lista-eventi/dettaglio-eventi?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2713&cHash=2321de8513d3b2defa3d12cc7a2d20a6 QUI IL LINK https://dipartimentodesign.polimi.it/it/magazine/salone-del-mobile-2023

A TUTTI GLI EVENTI del SISTEMA DESIGN: In occasione del Salone Internazionale del Mobile 2023, il Sistema Design del Politecnico di Milano - Scuola del Design, Dipartimento di Design e POLI.design - valorizza e promuove creatività e progettualità organizzando e partecipando a diversi appuntamenti. Il Polimi Design System organizza tre principali iniziative, sviluppate su tre poli significativi e strategici della città – Campus Durando Bovisa Politecnico, Fiera Rho e Salone Satellite - con l’obiettivo di mettere in luce progetti e processi creativi degli studenti, veri protagonisti della nostra Accademia. POLIMI DESIGN SYSTEM@FUORISALONE DESIGN X DESIGNERS Esposizione 14 aprile ore 13.30 - Opening 17 aprile – 15 maggio 2023 (escluse domeniche), dalle 10.00 alle 19.00 Politecnico di Milano - Ed. B2 - Campus Bovisa, via Durando 10 - Milano Design X Designers è una grande mostra di progetti didattici provenienti da tutto il Sistema Design del Politecnico di Milano: Scuola del Design, Dipartimento di Design e POLI.design. La mostra mette in luce molteplici settori progettuali: dal prodotto industriale alla moda, dal design degli interni e dell’arredo alla comunicazione, senza escludere servizi, brand e strategia, transportation e design engineering. L’esposizione si sviluppa su 1500 mq e include tavole di progetto, modelli, prototipi e installazioni in scala naturale. POLIMI DESIGN SYSTEM@SALONE Design, dove vai? Esposizione 18 aprile – 23 aprile 2023, dalle 9.30 alle 18.30 Salone del Mobile, Fiera Milano, Rho – Reception padiglioni 13-15 Anche quest’anno il Sistema Design del Politecnico di Milano, Scuola del Design, Dipartimento di Design e POLI.design, sarà presente, insieme ad altre Accademie del Design milanese, al Salone del Mobile. Il Sistema Design presenterà la sua offerta didattica e formativa e le opportunità di ricerca e servizi attraverso questa esposizione interattiva che vedrà il coinvolgimento e l’ingaggio dei visitatori. Il pubblico troverà, e potrà collaborare con studenti e collaboratori di Scuola e Dipartimento che saranno alle prese con la realizzazione e finalizzazione di un device analogico che aiuterà a scoprire molteplici risposte alla domanda “design, dove vai?” POLIMI DESIGN SYSTEM@SALONESATELLITE ...TOWARDS NEW NARRATIVE PATTERNS! Esposizione 18 aprile – 23 aprile 2023, dalle 9.30 alle 18.30 Salone Satellite, Fiera Milano, Rho – Stand A10 Nella dimensione di incertezza attuale il design si muove verso nuovi PATTERNS narrativi, grazie a concezioni design-driven poliedriche, per soluzioni multi-scalari e in progress che attivino reale innovazione sociale, economica, produttiva per una Ecologia della Terra. In occasione dell’edizione 2023 del Salone Satellite, la Scuola del Design, insieme al Sistema Design del Politecnico di Milano, offre un allestimento che si propone come un’antenna trasmittente e ricevente, parte di un cluster, che raccoglie molteplici pattern progettuali e risposte alla domanda posta, da scoprire attraverso un device analogico e l’ascolto di un racconto sonoro, per una composizione corale della cultura del progetto politecnica.

Altre iniziative che si svolgeranno durante la settimana del Salone del Mobile, che vedono coinvolti ricercatori del Dipartimento di Design AAA x Tangity - Inclusive Design Esposizione Press Opening: 17 aprile 2023, 10.00 - 13.00 17-23 aprile 2023 Il Collettivo di giovani designer AAA collabora con l'agenzia Tangity per portare al Fuorisalone tre progetti del corso di Inclusive Design del prof. Antonio Grillo. Saranno ospiti di BASE all'interno del contesto We Will Design durante tutta la Design Week 17-23 aprile. Maggiori informazioni: https://www.instagram.com/aaa.design.milano/ FUTURE OF HUMAN FRAGILITIES@2033 Esposizione Press Opening: 17 aprile 2023 18-23 Aprile 2023 BASE Milano, via Bergognone, 34- Milano Esposizione dei "profili fragili" elaborati dagli studenti del Laboratorio di sintesi Finale del Corso di Integrated Product Design, su scenari di inclusione e diversità umana al 2033. Professori: Giulio Ceppi, Pete Kercher, Francesco Rodrighiero, Francesco Samorè Maggiori informazioni https://base.milano.it/ Rethink! Service Design Stories Conferenze 20 Aprile 2023, dalle 12 alle 21 Spaces Porta Nuova – Sala Archistar, Bastioni di Porta Nuova 21, Milano A cura di: Beatrice Villari Rethink! Service Design Stories è il primo festival italiano dedicato ai temi del Service Design e dell’innovazione volto a costruire un'arena pubblica in cui esperti, imprese, istituzioni pubbliche possano incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti. Il festival, nato nel 2017, è prodotto e promosso da POLI.design - Politecnico di Milano ed è giunto alla sua VII edizione. Il 20 aprile 2023 dalle 12 alle 21 presso Spaces Porta Nuova (Sala Archistar) a Milano, si discuterà di come il design dei servizi possa rafforzare e migliorare i processi di giustizia sociale, e dunque come relazionarsi ai temi legati all’equità, alle pratiche inclusive e partecipative, alla ridistribuzione del potere e delle risorse. Il passaggio a un’economia dominata dai servizi, necessita di una interconnessione forte con una prospettiva di giustizia sociale pervasiva per sostenere la transizione verso una società più sostenibile, nel senso più ampio del termine. Si tratta infatti di includere nelle pratiche una particolare attenzione all’impatto dei servizi sugli ecosistemi più fragili, e sulla biodiversità che li compone. Maggiori informazioni sul sito: https://rethinkfestival.it/ Presentazione del libro "Le città dell'universo" 19 aprile 2023 ore 19 Caffè letterario Colibrì, via Laghetto 9/11 Milano A cura di: Annalisa Dominoni, Benedetto Quaquaro Le città dell’universo svela per la prima volta come abiteremo nello spazio e che forma avranno le nostre vite in una dimensione extraterrestre più sostenibile e inclusiva. Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro, creatori e docenti al Politecnico di Milano del primo e unico corso al mondo di Space Design supportato dall’Agenzia spaziale europea (Esa), ci conducono nelle case degli astronauti di oggi per proiettarci in quelle che abiteremo domani su altre galassie: dalla Stazione spaziale internazionale ai primi insediamenti sulla Luna, dal turismo spaziale ai progetti per vivere su Marte e oltre. Il libro disegna un futuro «Rinascimento interplanetario» attraverso nuovi strumenti e linguaggi visivi che guidano il processo di transizione verso altri pianeti in cui emerge il ruolo del design capace di creare un ponte fra scienza e bellezza anche nello spazio. Dove tecnologia ed estetica potranno convivere. Programmazione Design Week 2023 – Off Campus: https://www.eventi.polimi.it/events/design-week-eventi-negli-off-campus/ @ OFF CAMPUS CASCINA NOSEDO Design Clinic: Dialogo con le Reti Locali 19 Aprile 2023 – h 15:00 – 19:00 Off Campus Cascina Nosedo apre le sue porte alle reti locali dell’area di Corvetto-Chiaravalle, per un momento di incontro e dialogo. Obiettivo della giornata è presentare l’iniziativa “Design Clinic”, sviluppata dal Laboratorio di Innovazione e Ricerca sugli Interni del Dipartimento di Design, e ascoltare le idee e le necessità delle reti in merito agli spazi del quartiere. LOC1_23. Esperienze di Progettazione Ambientale Rigenerativa nel Parco della Vettabbia 21 Aprile 2023 Ore 9.30 -13.00 LOC _ Local Open and Circular è un ciclo di convegni, promosso in collaborazione con l’Università Statale di Milano, su pratiche di valorizzazione dei territori in abbandono a partire dalle categorie d’uso del suolo più diffuse. Il primo appuntamento si terrà il 21 aprile presso l’Off Campus Cascina Nosedo, promosso dal DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani) e finalizzato alla conoscenza di alcune delle pratiche di rigenerazione ambientale in atto in ambito seminativo nell’area del parco della Vettabbia a Milano: in particolare le attività di Madre Project – scuola del pane e dei luoghi (https://madreproject.org/), promossa dall’associazione Terzo Paesaggio e le attività di Soulfood Forestfarms (https://soulfoodforestfarms.it/#progetti). CORALE. Laboratorio del pane futuro Durante tutta la settimana sarà inoltre ospitato, presso lo spazio esterno di Cascina Nosedo, il “Laboratorio del pane futuro”, attività di panificazione collettiva rivolta a bambini e bambine di 8 scuole della zona, a cura di Terzo Paesaggio e realizzata nell’ambito di Making MadreProject. Con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est; Martesana onlus. Progetto vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – IV edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. #DGCC #CreativitaContemporanea #CreativeLivingLab. Un’attività di micro-progettazioni locali finalizzate a promuovere il benessere di bambine, bambini, ragazzi e ragazze da 0 a 18 anni, attraverso attività educative, sportive, creativo-culturali, scientifico-matematiche e tecnologiche e di promozione della salute, proposte da enti ammessi all’elenco “Milano 0-18”, nell’ambito del progetto “WISH MI, Wellbeing Integrated System of Milan”. Un progetto del Comune di Milano, co-finanziato da “European Regional Development Fund” attraverso l’iniziativa “Urban Innovative Actions”. Main partner: MadreProject – Scuola del Pane e dei Luoghi, un progetto di Terzo Paesaggio, Cum Panis srl, Avanzi spa SB, a|cube. Partner Istituzionali: Area Food Policy, Comune di Milano; Area servizi all’infanzia, unità educativa 26 – Comune di Milano; ICS Fabio Filzi, Milano; IC Marcello Candia, Milano. Sponsor tecnico: Volvo Trucks Italia @ OFF CAMPUS NOLO Inaugurazione del nuovo spazio di socialità OUT. Il cortile sociale. 20 Aprile 2023 Ore 11:30 – poi attività fino a sera Mercato comunale di Viale Monza 54 OUT. Il cortile sociale è il progetto per la riattivazione del cortile del Mercato comunale di Viale Monza 54 promosso da Associazione MEMO54, ilVespaio ETS, Associazione Genitori Ciresola, con il supporto di Off Campus Nolo del Politecnico di Milano e finanziato da Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Claudio De Albertis. Il progetto è, inoltre, oggetto di un Patto di collaborazione siglato con il Comune di Milano e il Municipio 2, per la cura e l’animazione del nuovo spazio restituito al quartiere. La giornata di inaugurazione vedrà un momento istituzionale alle h 11:30 in cui verranno raccontati gli obiettivi e le finalità del progetto. A seguire nel pomeriggio e fino a sera si terranno attività laboratoriali ed educative sui temi del riciclo e riuso della plastica e sul coding promosse in collaborazione con Off Campus Nolo, MEMO54, ilVespaio ETS, Associazione Genitori Ciresola. @OFF CAMPUS SAN VITTORE (presso il Politecnico) Laboratorio Carcere - DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano) con il progetto Extraordinary space, intende sviluppare un dispositivo per la promozione di attività fisica all'interno di un cortile dei reparti detentivi di San Vittore. L'iniziativa promossa nell’ambito delle attività di Off Campus San Vittore, ha attivato una collaborazione con la Casa Circondariale di Milano San Vittore - F. Di Cataldo, il reparto trattamento avanzato la Nave (ASST Santi Paolo e Carlo) e l'associazione Gli Amici della Nave. I prototipi verranno esposti durante la Design Week nel Patio di Architettura nell’ambito dell’iniziativa New Architectural Design Landscape.