Le installazioni in Università Statale per il Fuorisalone 2022

Un’esplorazione collettiva sul tema della ri-generazione: questo il tema della mostra della rivista Interni per il FuoriSalone 2022 che dal 6 al 13 giugno sarà allestita negli spazi della sede centrale dell’Università Statale di Milano, in via Festa del Pedono 7.



Quest'anno la mostra di Interni che, da tradizione, ha negli spazi della Statale il suo "cuore", sarà dislocata in altre tre importanti location in città con installazioni, anche presso l’Audi House of Progress, in piazza Cordusio; l’Orto Botanico di Brera (via Fratelli Gabba) e lo spazio Cappellini agli IBM Studios Milano in piazza Gae Aulenti.

I temi di questa edizione della mostra, che si compone di oltre 40 installazioni, sono la nuova estetica della sostenibilità, la natura in città, l’intelligenza artificiale per un design innovativo e un futuro nuovo attraverso un design consapevole.



In che modo il design, con il suo approccio di ricerca a cavallo tra tecnologia e human factors, può portare a quella ri-nascita e trasformazione di cui il pianeta (e noi con lui) ha così disperatamente bisogno? Questa la domanda che Interni ha posto ai progettisti e alle aziende nello sviluppo della mostra “Interni Design Re-Generation” che vuole così stimolare nuove proposte progettuali, materiche e funzionali, in cui la sostenibilità è il valore per una nuova qualità della vita. Proposte che saranno raccontate negli spazi della Statale con allestimenti e installazioni nel Cortile d'Onore e negli altri cortili dello storico complesso della Ca' Granda che ospita l'Università Statale.

Nella sede dell'Università Statale di Milano e all'Orto Botanico di Brera sarà possibile visitare la mostra dal 6 al 13 giugno dalle ore 10 alle ore 24.