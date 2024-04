Kairos - Un buon momento, l'installazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Kairos: Un'Esperienza di ricentramento durante la Milano Design Week 2024. Dal 15 al 21 aprile 2024, l'installazione di FORO Studio apre le porte a un viaggio di riflessione e ricentramento nel cuore della città. Un'immersione nel momento presente ospitata nel suggestivo Giardino Calderini, autentico "giardino segreto" nel cuore di Milano. Il progetto installativo Kairos abbraccia il concetto latino dell’hic et nunc - qui e ora, trasformandolo in un'esperienza fisica e contemplativa. Questa installazione offre al pubblico l'opportunità di immergersi nel momento presente, unendo design, filosofia e psicologia in un abitacolo progettato per riconnettere l'individuo con se stesso e con l'universo circostante. Ispirato dalla pratica del radicamento e dalle filosofie esistenzialiste di pensatori come Martin Heidegger e Walter Benjamin, Kairos si propone di creare uno spazio intimo in cui il visitatore può ritrovare se stesso. La consapevolezza del momento presente diventa il filo conduttore del progetto, un richiamo a cogliere le opportunità che si presentano nel qui e ora. Il rifugio effimero offerto da Kairos è rappresentato da una struttura immersiva che invita i visitatori a prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana. La particolarità di questo luogo di riflessione risiede in una copertura a specchio aperta verso il cielo, che crea un'esperienza visiva immersiva. Nucleo tematico Il concetto filosofico di kairos trae le sue radici dalla cultura greca antica e si riferisce al momento opportuno. Contrariamente al tempo lineare misurato dal cronos, il kairos è un'esperienza qualitativa, che enfatizza l'opportunità e la giusta circostanza per agire o esprimere un pensiero. Il kairos sottolinea l'importanza di cogliere il momento presente in modo sensibile e intuitivo, spesso richiedendo un discernimento acuto delle contesto e delle dinamiche circostanti. Nell'era contemporanea, l'abitudine di abbracciare il kairos può arricchire la nostra comprensione del tempo, spingendoci a essere consapevoli delle opportunità uniche e delle connessioni significative che possono emergere solo quando si è attenti al contesto e alle sfumature del momento attuale. In un mondo dominato dal cronos, abbracciare il kairos diventa un invito a sintonizzarsi con la qualità intrinseca di ogni istante, guidando le nostre azioni e decisioni con una consapevolezza riflessiva e una comprensione approfondita delle situazioni che affrontiamo. Location Nel cuore frenetico della metropoli l'esperienza del kairos si materializza attraverso la capacità di cogliere un momento che emerge dalla frenesia della vita urbana, in uno spazio pressoché segreto. Spesso tralasciato dai milanesi, il Giardino Calderini - situato a brevissima distanza da corso Magenta - svela i suggestivi resti del portico d'ingresso di un antico edificio quattrocentesco, il palazzo Corio. Un nostalgico angolo di verde nascosto dietro il traffico e i lussuosi palazzi che offre un'oasi di tranquillità, arricchita dal canto degli uccellini, da fiori ed essenze che si susseguono con le stagioni. È in questo contesto che Kairos trova la sua collocazione, intrecciandosi con la storia e la bellezza che permeano il luogo: la consapevolezza del momento presente - tema centrale del progetto - si fonde con l'atmosfera suggestiva del Giardino, avvolgendo i visitatori in un'esperienza che li connette al presente. Esperienza Chiunque si sdrai all'interno di Kairos trova la propria immagine riflessa, intervallata dalla visione del cielo sopra di sé. Questa macchina ottica vuole indurre il visitatore a un momento di introspezione, liberando - per un momento - la mente dalle velleità quotidiane. Kairos invita a guardare dentro di sé, riconoscendo che ogni individuo è l’epicentro della propria esperienza in un contesto ricco di storia e di bellezza. Il potere di trovare risposte e la pace interiore risiedono nel momento presente e nell'individuo che sperimenta questa installazione. Date e orari Durante la Design Week 2024 a Milano, Kairos sarà aperto al pubblico dal 15 al 21 aprile, h. 24/24, offrendo a tutti l'opportunità di vivere un'esperienza di ricentramento unica, tra le mura verdi e suggestive del Parco Calderini, riscoprendo il significato profondo del qui e ora.