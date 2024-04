Kiwi zespri presente al Fuorisalone della milano design week 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 11 aprile 2024 - Attraverso un’attività outdoor coinvolgente, Zespri™, azienda leader nella produzione e commercializzazione mondiale di kiwi, è lieta di annunciare la sua partecipazione al Fuorisalone della Milano Design Week 2024. Un evento che fonde creatività e design con i trend crescenti di buone abitudini alimentari e nell’insieme di uno stile di vita sano. Il cuore dell'esperienza Zespri sarà nel Porta Venezia Design District, presso Brolo Orto con cucina (via Melzo 19), che per l’occasione, nei giorni del 17, 18 e 19 aprile, trasformerà un suo corner in un vero e proprio ZESPRI HEALTHY BREAK: qui i visitatori avranno l'opportunità di deliziarsi con una merenda ricca di gusto e vitalità, a base di kiwi Zespri Green e SunGold. Ma non finisce qui: durante questa tre giorni non mancheranno i momenti di animazione e divertimento grazie alla presenza della famosa mascotte Kiwi Brother, l’iconico character del brand, che intratterrà soprattutto i più piccoli, regalando loro attimi di svago e dolcezza. In concomitanza, due biker percorreranno con le loro cargobike le vie più importanti della città, distribuendo i kiwi al pubblico per portare la gustosa carica di vitalità dei kiwi Zespri direttamente nelle strade di Milano. Questa iniziativa mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a promuovere uno stile di vita attivo e salutare. "Siamo entusiasti di poter accogliere i visitatori del Fuorisalone della Milano Design Week 2024 nel nostro “Zespri healthy Break” ed offrire una carica di vitalità durante le dinamiche giornate del salone. Un’opportunità per noi importante sia per promuovere il nostro frutto come risposta per chi cerca uno snack sano e gustoso, sia come attività teasing in virtù dell’imminente arrivo dei kiwi Zespri origine Nuova Zelanda.” – commenta Emanuele De Santis , Marketing Manager Italy & Med. Countries Zespri.