Un angolo di Milano verrà decorato con opere Lego

In occasione della Design Week la Rotonda della Besana ospiterà un'esposizione Lego firmata da Riccardo Zangelmi. La Rotonda Bistrò, che si trova all'interno del colonnato di via Enrico Besana, verrà decorata con opere realizzate in mattoncini e impreziosite dalla collezione Lego Botanical dedicata a fiori e piante. L'installazione sarà visibile dal 18 al 20 aprile.

Statue di bambini, mani, fiori, arrederanno la parte interna ed esterna del Bistrò. Ogni sera a partire dalle 18.30 e fino alle 21.30 si potrà partecipare all'aperitivo con diversi ospiti, tra cui lo stesso Zangelimi e lo stylist Nick Cerioni, ma anche il conduttore radio Gianluca Gazzoli.

Durante il Fuorisalone, inoltre, la vetrina dello store Lego di San Babila si trasformerà in un'opera di design colour blocking dedicati a diversi ambienti. Lego dimostra, così, di poter far parte dell'arredamento degli appartamenti. In una delle esposizioni si potrà vedere un enorme pannello composto da 1.485 fiori e composta da 118.593 mattoncini Lego per un totale di 493 ore di lavoro, "il tempo necessario per godersi due volte l'intera trilogia del Signore degli Anelli...", scrive Lego in una nota.