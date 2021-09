Migarden x sagra del design

MiGarden è un progetto che intende valorizzare, riqualificare e ripopolare i giardini e parchi pubblici di Milano coniugando divertimento e cultura.

Il nostro collettivo ha unito le forze per realizzare un evento in grado di sensibilizzare il pubblico al rispetto ambientale e l'emergenza climatica attraverso musica ed esibizioni artistiche.

La transizione green delle città passa inevitabilmente anche dai suoi cittadini.

MiGarden intende promuovere questo concetto direttamente sul territorio, nel verde di Milano a ritmo di musica.



In vista della Design Week, MiGarden e il Tempio del Futuro *Perduto uniscono le forze proponendo una festa itinerante.

Dopo aver ballato nel giardino di Lea Garofalo con MiGarden, dalle 22.00 la festa si trasferirà al Tempio del Futuro *Perduto.



Instagram: @migardenofficial

