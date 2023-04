Le migliori installazioni da vedere al Fuorisalone

Fuorisalone e Salone del Mobile 2023. Per gli amanti del bello e del design è questa la settimana in cui Milano diventa il paradiso terrestre. Ma quali sono le installazioni più cool e 'instagrammabili'? Un elenco lo fornisce la stessa organizzazione del Fuorisalone, che ricordiamolo parte il 17 e va avanti fino al 23 aprile.

Le migliori installazioni da vedere a Milano

Si comincia con "glo™ for e 'Dry Days, Tropical Nights' di Agostino Iacurci". Una grande installazione in Largo Treves, racconta Fuorisalone.it, che invita lo spettatore a guardare come potrebbe diventare il nostro paesaggio e a costruire un domani migliore tutti insieme. L'intervento di Iacurci prende il via dalla facciata esterna dell'imponente torre di Largo Treves, – prossima alla demolizione - fino al suo grezzo interno con colori accesi, silhouette di palme e luci che ricordano i tramonti tropicali.

Il passaggio successivo per chi andrà in giro alla ricerca del bello sarà il Tennis Club Milano Bonacossa (in via Giuseppe Arimondi) dove c'è l'opera di Cristina Celestino. Game set match. Lo storico tennis club progettato da Giovanni Muzio nel 1923 diventa la cornice di un allestimento speciale "Clay Court Club", che esplora il rapporto tra l'architettura del luogo e l'aspetto più funzionale e al contempo ludico del tennis.

Poi c'è Mooi. Si intitola "A Life Extraordinary" il progetto firmato Mooi al Fuorisalone: accanto ai nuovi prodotti firmati IDEO, Nika Zupanc e Andres Reisinger, il brand presenta in collaborazione con EveryHuman™ un'esperienza di profumazione per interni su misura realizzata in AI. Inoltre, insieme a LG, Moooi esplora il tema della tecnologia applicata al tema della casa al Salone dei Tessuti, via San Gregorio, 29.

Allo Spazio Cernaia, in via Cernaia, il brand olandese SolidNature esperto nella lavorazione di pietre naturali, che partecipa per il secondo anno consecutivo a Fuorisalone, porta in campo un’installazione completamente indipendente dal titolo "Beyond the Surface". Progettata da Ellen Van Loon e Giulio Margheri dello Studio OMA, guida i visitatori attraverso un paesaggio onirico e immersivo, tracciando un parallelo tra la nascita e l'estrazione della pietra naturale e la realizzazione dei sogni. "

Da non perdere anche il giardino segreto di Bene. Un'edizione speciale degli arredi per esterni Casual by Bene è il cuore di un'installazione botanica fuori dall’ordinario, tra talenti dell'arte digitale, artisti di fiori di carta eccezionali e designer per creare una vera opera d'arte che stimola i cinque sensi. Un'installazione unica nel suo genere, che punta a cambiare le prospettive sulla simbiosi tra arte e design dell’arredo. Dove? Al Bene Italia Showroom, Foro Buonaparte, 53.

Al Palazzo del Senato (in via Senato), Kohler celebra il 150° anniversario e presenta la scultura "Noli Timere" firmata dall'artista americana Janet Echelman, sospesa sullo storico Palazzo del Senato. Kohler offre un'esperienza digitale interattiva in cui i visitatori diventano artisti, manipolando colori, motivi e forme all'interno dello spazio.

Nella Pinacoteca di Brera Grohe crea un'esperienza unica e multisensoriale nel cuore di Milano per il lancio del sub-brand premium Grohe, Spa, celebrando la sua passione per l'acqua attraverso un’installazione che riflette la splendida architettura della Pinacoteca. Quattro ambienti immersivi rivelano l’elegante e innovativo design del bagno: la rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio Private Collection e Allure Brilliant, le finiture di tendenza Grohe Colors le soluzioni doccia del brand.