Milano design week 2024: topylabrys e arte da mangiare in mostra allo spazio carroccio6 tec&de

Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca per la Design Week 2024



16-21 aprile 2024

Orari: Da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30

Carroccio6 – Tec & De, in Via Carroccio 6 a Milano





Anche quest’anno la storica associazione culturale milanese Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca si attivano per promuovere la Design Week 2024.

Questa edizione vanta la collaborazione con lo spazio Carroccio6 Tec & De di Milano sede della mostra “Seduta al vapore” dell’artista topylabrys che riflette sullo stato di benessere umano e ambientale.

La mostra rientra all’interno del progetto THE BATHROOM IDEAS FACTORY.



Per l’occasione sarà ancora possibile visitare una parte della mostra per la World Toilet Day 2023, con la direzione artistica di Ornella Piluso e la curatela di Monica Scardecchia. La mostra coinvolge diversi artisti dell’associazione milanese e del MAF – Museo Acqua Franca che attraverso il linguaggio fotografico e dell’acquerello si fanno “ambasciatori” degli importanti messaggi che caratterizzano la WTD World Toilet Day istituita dall’ONU nel 2013 per riflettere sulle problematiche relative al diritto per l’accesso dei servizi igienici. Le mostre saranno visitabili al pubblico fino al 24 aprile 2024 secondo gli orari dello spazio, il lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Fra gli artisti presenti in mostra per la sezione fotografia si segnalano: Elena Parisi, Giuseppe Prenzato, Antonella Prota Giurleo, Studio Pace 10, Franco Vertovez. I lavori in mostra presenteranno un racconto dove attraverso l’occhio dell’artista fotografo sarà possibile interrogarsi sull’impatto ambientale del nostro vivere quotidiano, focalizzando l’attenzione sui principali messaggi della WTD.

Per la sezione acquerello fra gli artisti presenti si segnalano: Nenè Greco Art, Stefano Soddu, topylabrys. Si tratta di opere che prendono spunto dalla tradizionale tecnica dell’acquerello interpretano una sperimentazione più vasta di questo linguaggio interrogando possibili contaminazioni con altre tecniche espressive. Il risultato propone una visione immaginifica dei contesti della WTD.



Info:

www.artedamangiare.it

info@artedamangiare.it

Ornella Piluso mob. +39 3923998216

Monica Scardecchia mob. +39 3403406871



https://www.instagram.com/mafmuseoacquafranca/