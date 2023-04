Mirabilia: specialty coffee on the go al fuorisalone 2023

Mirabilia è l’innovativo servizio dedicato agli Specialty Coffee sostenibili ed etici, ogni mese realizza una nuova box tematica all’interno della quale inserisce due caffè di una torrefazione Specialty Italiana e li abbina a un accessorio per la preparazione, spunti e curiosità che esplorano il tema del mese. Oltre agli abbonamenti mensili sarà possibile acquistare e regalare le box anche singolarmente sul sito mirabilia.coffee La box del mese di aprile è nata in collaborazione con una delle torrefazioni più talentuose in Italia. Fresca della vittoria del Roast Master al Milan Coffee Festival e della vittoria al Campionato Italiano Brewers per la seconda volta consecutiva, la Vannelli Coffee sta dimostrando come l’impegno, la ricerca costante e il talento possono essere d’ispirazione a tutta la community del caffè. Insieme ai fratelli Vannelli, Giacomo e Pietro, abbiamo scelto per questa box due caffè colombiani deliziosi ma molto diversi tra loro. La Colombia è uno dei maggiori paesi produttori di caffè, storicamente conosciuti per la qualità del prodotto, e abbiamo deciso di stupire la nostra community con due prodotti speciali, a rappresentare la grande varietà di questo Paese. Questi preziosi caffè vi accompagnano alla scoperta del mondo, infatti questo mese per raccontare il tema “Fuori Casa” Mirabilia ha scelto l’accessorio iconico del consumo di caffè outdoor: la tazza da asporto. Coerentemente con l’animo sostenibile che caratterizza il progetto Mirabilia, la tazza scelta è prodotta con materiale vegetale, utilizzabile all’infinito ed è stata realizzata a basso impatto ambientale. Una compagna di avventure affidabile che ci aiuta a restare idratati, caffeinati e soddisfatti! La box #18 sarà disponibile in abbonamento oppure per la singola vendita sul sito mirabilia.coffee dal 1 aprile. MIRABILIA AL FUORISALONE 2023 - 2 SPECIALTY COFFEE CORNER DA SEGNARE SULLA MAPPA Durante il Fuorisalone, a Milano dal 17 al 23 aprile, sarà possibile scoprire dal vivo il progetto Mirabilia grazie a due Specialty Coffee Corner: Il primo in collaborazione con Elmar e AEG che presentano "Unexpected Garden", un luogo di condivisione, relax e incontro immersi nel verde di un giardino urbano realizzato grazie all’allestimento sperimentale e inaspettato di Clinica Botanica, vivaio sostenibile a filiera corta che promuove unicamente piante e fiori recuperati e autoctoni. Dal 17 al 23 aprile Casa.Elmar e l’AEG Experience Area si trasformano, ampliando i propri confini in un dialogo con la città e ripensando i propri spazio per accogliere un temporary juice bar, uno specialty coffee corner e un pop-up restaurant. Mirabilia sarà protagonista dell’esperienza di degustazione di Specialty Coffee che durante la settimana, grazie al coinvolgimento di 7 delle micro-torrefazioni italiane con cui ha collaborato nell’ultimo anno, potrà raccontarsi e promuovere un approccio al consumo di caffè artigianale, etico, di qualità e rispettoso del pianeta. Il secondo appuntamento sarà presso Tempesta Gallery, galleria milanese d'arte contemporanea che per la prima volta durante il Fuorisalone apre le sue porte ad un progetto che coniuga arte, design e si trasforma in un pop up café. Le macchine sensoriali di Piero Fogliati della mostra City Poetry incontrano gli arredi iconici di Riva 1920, azienda italiana che da oltre cento anni produce mobili in legno in grado di sfidare il tempo nel pieno rispetto dell’ambiente. Mirabilia completerà la sinergia grazie al suo corner d’assaggio di caffè speciali in coppia con la pluripremiata micro-torrefazione italiana Vannelli – protagonista della box del mese di aprile – e in collaborazione con Reading Room, spazio che promuove la diffusione delle riviste contemporanee, per gustare un caffè indimenticabile in un’oasi di cultura e realx.