In Triennale una nuova mostra dedicata al rapporto tra il Salone e la città

Dal 4 al 12 settembre in Triennale verrà allestita la mostra Il Salone / La Città. L'esposizione, curata da Mario Piazza, grafico e architetto, racconta il rapporto tra il Salone e la Città attraverso gli eventi collaterali che in circa sessant'anni il Salone ha promosso a Milano.

La mostra

L'evento espositivo, ideato dal Museo del Design Italiano di Triennale Milano per il Salone del Mobile.Milano in occasione del supersalone, propone un’interpretazione delle più significative produzioni culturali del Salone del Mobile che nel corso della sua storia hanno comunicato il design al pubblico degli appassionati e dei consumatori, passando in rassegna in un unico evento le principali tematiche: l’artigianato, le prime esplorazioni sul concetto del mobile, i grandi maestri, la nascita dello stile italiano e del Made in Italy, il tema dell’abitare e la cultura del cibo, l’ecologia e la finitezza delle risorse.

A partire dagli archivi di Triennale Milano e di Salone del Mobile.Milano, vengono presentati prodotti, allestimenti, video, fotografie, sceneggiature e documenti che hanno coinvolto almeno quattro generazioni di creativi che hanno prestato il loro genio al design e alla sua rappresentazione.

