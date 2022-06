Mu, 無 tempio sensoriale. Un installazione immersiva durante il Fuorisalone

In occasione del Salone del Mobile 2022, Jardino è lieta di invitarvi all'esperienza "MU, ? Tempio Sensoriale".



MU, ? è un invito alla connessione spirituale tramite l'esperienza di un viaggio sensuale attraverso la stimolazione di tutte le nostre porte sensoriali.



L'artista e designer Ambre Cardinal invita ogni ospite a connettersi con il proprio ritmo a questa installazione immersiva che gioca sulla porosità tra l'ambiente e la nostra interiorità. Mu, ? sottolinea la coesistenza tra l'essere all'interno di uno spazio e l'essere dentro se stessi. Offre un luogo in cui ci si può concedere di essere, semplicemente.



Ambre Cardinal è un'Artista e Designer di gioielli e sculture mobili che riflettono il movimento e la forma del corpo umano. Inspirate dalla purezza della natura, le creazioni di Cardinal sono un viaggio che abbraccia l'alleanza atemporale tra anima e carne. L'artista costruisce il suo universo poetico intorno alla purezza sensuale e alla forza estetica, tra Marsiglia e Tokyo.



Mu è un'esperienza immersiva curata da Julia Rajacic, in collaborazione con l'Institut français Milano.



Si svolge presso lo spazio artistico Jardino, un bozzolo di Natura e Arte, situato in via privata Cascia 6 a Milano.





Il Tempio Sensoriale aprirà le sue porte durante il Salone del Mobile 2022, dal 7 al 12 giugno, dalle 11.00 alle 19.30.



La ceremonia di apertura si svolgerà il lunedì 6 giugno dalle 17 alle 20.



Ingresso al tempio con donazione libera.



Infos : https://www.jardino.it/MuSensorialTemple