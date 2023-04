Rivoluzionaria, anticonformista e innovativa: Oli è stata la protagonista della Design Week

Anche quest’anno la Design Week si è conclusa e tante sono state le idee legate al design e alla sostenibilità. Novità assoluta e rivoluzionaria dell’edizione 2023 è stata la nuova concept car Citröen Oli, esposta all’interno della “RoCOLLECTIBLE 2023”, presso il RoDistrict, galleria d’arte e design di Rossana Orlandi e selezionata per il RoPlastic Prize 2023” all’interno della categoria Emerging High Technology.

La vera rivoluzione di questo progetto è energetica e ambientale, in quanto Oli è realizzata con materiali leggeri, riciclati e riciclabili, i sedili hanno schienali in rete stampati in 3D, la plancia che ospita lo smartphone può proiettare direttamente le informazioni di infotainment e la vernice che la ricopre è a base acqua.

Caratteristiche uniche, in grado di regalare a Citröen oli numeri altrettanto unici, quali:

Peso complessivo di 1.000 kg

Autonomia di 400 km

Consumo di 10 kWh per 100 km

Velocità limitata a 110 km/h per la massima efficienza

Capacità di ricarica dal 20% all’80% in 23 minuti.

Inoltre, grazie al dispositivo intelligente “Vehicle to Grid” (V2G) è in grado di commutare l’elettricità in eccesso verso la rete, distribuendola ai fornitori di energia, all’abitazione o a un accessorio necessario per vivere o guidare, risolvendo anche i problemi di alimentazione elettrica in caso di picchi di domanda o di guasti alla rete. Rende, di fatto, Citröen oli molto più che un’automobile, dimostrandone l’utilità anche nella vita di tutti i giorni, mentre non la si guida.