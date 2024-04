opening cocktail design week @bim - dove bicocca incontra milano

In occasione dell’apertura delle mostre “Abbandonare il locale” e “Salone Calmo. A Showcase of Campeggi Objects”, sabato 13 aprile dalle 18:00 BiM – Dove Bicocca incontra Milano – invita il pubblico all’opening cocktail: un appuntamento tra arte, fotografia e design per visitare il nuovo progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca.



Ingresso gratuito da viale dell’Innovazione 3, Milano.