Parte il Fuorisalone: hotel alle stelle, anche 3mila euro a notte

Parte la Design Week (17-23 aprile). Salone del Mobile 2023 con più di 800 eventi nei giorni del Fuorisalone: per Milano si stima, sulla base di oltre 327mila visitatori al Salone (262mila lo scorso anno), un indotto di 223,2 milioni di euro con incremento del 37% rispetto al 2022 (162, 6 milioni di euro in un periodo, però, differente: giugno). I dati emergono nell’analisi compiuta dall’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Alberghi: prezzi alle stelle

Un’occupazione media degli hotel, nelle giornate di Salone e Design Week, di oltre l’80%, ma con punte superiori al 90% e vicine al 100% tra il 18 e il 20 aprile. Sono le indicazioni di Federalberghi Milano. Maggiore richiesta in centro nella fascia medio-alta, nelle zone del Fuorisalone e, più in generale, nella fascia nord-ovest di Milano che fa riferimento alla Fiera. Nel 2019 l’occupazione media a consuntivo era stata dell’85%, lo scorso anno dell’87%. I prezzi sono altissimi: facendo una rapida ricerca su Booking, nella settimana della Design Week, si passa da 151 euro per una stanza in un ostello a 300 euro per un 2 stelle (i 3 stelle in centro toccano i 400 euro) fino a 3mila euro a notte per gli hotel di lusso. Una guest house, per una coppia di 2 persone, prenotata per una settimana, può costare 2mila e 200 euro.

Per appartamenti, residence, case vacanze gestite da operatori professionali le prenotazioni a Milano dal 18 al 23 aprile sono in aumento rispetto al periodo del Salone del Mobile del 2022 (7-12 giugno): emerge dall’analisi di Rescasa Lombardia con gli operatori di riferimento. Le crescite maggiori sono nei primi tre giorni con una media di oltre il 26% (martedì e mercoledì l’incremento più alto: +28%). Gradatamente si scende nei giorni successivi (venerdì, sabato e domenica), ma le prenotazioni restano più alte dello scorso anno: mediamente di oltre il 14% (venerdì l’incremento maggiore: +18%).

Ristoranti a pieno regime

Nei quartieri di Milano interessati dal Fuorisalone i ristoranti, nei prossimi giorni, lavoreranno a pieno regime: lo rileva Epam, l’associazione dei pubblici esercizi. Con alcune osservazioni: il lavoro è concentrato sulle cene, c’è una maggiore “volatilità” delle prenotazioni, ma anche una minore concorrenza – come invece avviene nella settimana della moda – di eventi strutturati con servizi di ristorazione.

Con il ritorno della Design Week si attende un incremento di circa il 10% rispetto al 2022 nelle vendite dei negozi, così da poter rafforzare – emerge dalle indicazioni e aspettative raccolte dalla rete associativa vie di Confcommercio Milano – un mese di aprile che, nello shopping, al momento non si è ancora pienamente espresso.

Traffico aereo

Per la settimana del Salone del Mobile gli indicatori previsionali di traffico aereo sugli aeroporti milanesi (Malpensa e Linate), rileva Sea, fanno prevedere un incremento degli arrivi per il Salone del Mobile del 6% rispetto al Salone del Mobile del giugno 2022 e un pieno recupero dei visitatori avuti nel 2019.