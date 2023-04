Salone del Mobile, "bright flow”: il progetto che valorizza la milano “acquatica”

Bright Flow Milano è l’evento di valorizzazione urbana dal forte impatto artistico, tecnologico e sostenibile che porta le opere d’arte lì dove ci sono i corsi d’acqua più iconici della città. Giochi di luce, workshop e talk prenderanno forma in un evento diffuso durante una delle settimane più stimolanti della vita milanese: la design week, che quest’anno si terrà dal 18 al 23 aprile.



L’idea - Bright Flow Milano nasce dal desiderio di creare un appuntamento annuale in cui far riscoprire la natura “acquatica” di Milano attraverso l’illuminazione dei navigli ad oggi navigabili e quelli ormai interrati. Questa prima edizione vuole aprire la strada per un percorso strutturato che possa concretizzarsi nel creare appuntamenti periodici legati al tema luce ed acqua, che restino poi patrimonio di tutta la città anche tramite la donazione delle opere d’arte esposte.



Il primo appuntamento sarà dal 18 al 23 Aprile 2023 in occasione del Fuori Salone e comprenderà tutti gli elementi caratterizzanti il format Bright Flow. Ci saranno 5 istallazioni luminose in 5 diversi punti della città; 2 momenti di Talk and Call; e un progetto di workshop interattivo dedicato ai più piccoli. Filo conduttore l’alleanza tra luce ed acqua, nel contesto dinamico ed internazionale che rende Milano nella settimana della Design Week più che mai fucina di idee e creatività.

Già dalla Preview di Bright Flow Milano, saranno presentati progetti e prototipi funzionanti di generatori elettrici in grado di illuminare le installazioni convertendo in corrente fonti di energia sostenibili come la corrente del naviglio (mulini ad acqua) o la forza “umana” (Human Wheel & Bike Energy System).



L’evento di punta - Venerdì 21 Aprile si terrà l’evento di punta della settimana di Bright Flow con la presentazione del progetto a sponsor, istituzioni e addetti ai lavori. Per partecipare inviare una mail a info@brightflowmilano.com.

L’evento si terrà nel Barcone di Milano, Naviglio Grande, dalle ore 19.30.

Le location e le opere - cinque installazioni artistiche, due appuntamenti per conoscere da vicino il mondo Bright Flow e le attività per i più piccoli.



Ecco nel dettaglio quello che vedrete nell’edizione 2023.



“Light Levitation”, Presso Via Corsico: opera artistica a cura di Carlo Bernardini



“Aerial Forms”, Presso il Centro dell’Incisione: opera artistica a cura di Nino Alfieri



“Onda di luce”, Presso Ripa di porta Ticinese: opera artistica a cura di Gianpietro Grossi



“BarconeMilano: Installazione luminosa interattiva”, Presso Ripa di porta Ticinese

Presso il barcone storico “BarconeMilano” –



Ex Fornace Gola: Universikid Hub - un ambiente storico su trasforma per ospitare workshop ed attività per Bambini