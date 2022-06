Mobile bar: eleganza, stile e praticità in un unico complemento di arredo

Mai come in questi anni, dopo diverso tempo, si è riscoperto il piacere della preparazione in casa di cibi e bevande: una sorta di Rinascimento del calore domestico del focolare attorno cui riunire la famiglia e gli amici, qualcosa che probabilmente resterà nelle abitudini di tutti noi.

Una delle ritualità ritrovate è senza dubbio quella dell’aperitivo dove ci si può dedicare alla preparazione di cocktail e bevande. Ecco quindi che il mobile bar inizia a far capolino nei soggiorni degli italiani e torna protagonista dei progetti di interior design. Il bar cabinet è il complemento d’arredo che più di tutti valorizza e completa l’arredamento della casa, sia in senso estetico che sociale, regalando al living una nota di fascino.

Da non perdere al Salone del Mobile 2022

Sarà presentato in anteprima al Salone del Mobile 2022 Mastro, il mobile bar che segna il debutto di Lapis, studio di architettura del duo milanese Benassai – Khutoryanskiy.

È realizzato in legno di noce, raffinata paglia di Vienna e vetro grigio trasparente. Il robusto piano superiore, impreziosito da dettagli metallici, offre il giusto spazio per la preparazione dei drink, mentre l’elemento contenitivo, destinato allo storage dei liquori e del necessaire per la preparazione, risulta pratico ed allo stesso tempo elegante.

Con le sue linee innovative Mastro riporta alla memoria le forme delle radio vintage anni ‘20, proponendosi idealmente come elemento distintivo del focolare domestico: con i suoi contrasti, si fa luogo tangibile dei momenti ora di convivialità e spensieratezza, ora di relax, che a seconda delle situazioni il giusto drink può regalare.

Non perdete l’occasione di ammirarlo in prima persona: trovate Mastro in esposizione al Salone del Mobile 2022 presso lo spazio Opera Contemporary / Angelo Cappellini (padiglione 4 Stand E10-E12).

Il design italiano si firma Lapis

Si presenta dunque con questa rivisitazione di un classico senza tempo Lapis, novità nel panorama italiano del design ma con oltre 10 anni di esperienza nel settore.

Nato dal sodalizio delle due giovani firme Benassai – Khutoryanskiy, lo studio offre servizi a tutto tondo nel campo dell’arredo e dell’architettura per privati ed aziende, avvalendosi delle più moderne tecnologie.

Oltre alla progettazione classica infatti (rilievi, piante, prospetti, moodboard,esecutivi,etc), ai clienti viene offerto anche un servizio per vedere realizzato in 3D i prodotti e gli ambienti da creare o ristrutturare.

“L’obiettivo di Lapis è quello di trasformare un'idea in realtà virtuale, dando modo all’immaginazione del cliente di prendere letteralmente forma. Questo metodo permette di fugare ogni dubbio e rendere il cliente consapevole e protagonista.”

Per avere maggiori dettagli e per vedere altri progetti realizzati raccomandiamo la visita del loro sito internet, è possibile anche contattare l'indirizzo mail info@lapisarchitettura.com