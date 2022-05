Il Salone si avvicina: centrale district, plogging per liberare la stazione dai rifiuti sabato 28 maggio

Alla vigilia del Salone del Mobile della ripartenza, Centrale District, comitato di Zona 2 che vede insieme albergatori, commercianti e imprenditori del quartiere della Stazione, organizza per sabato 28 maggio una mattinata di plogging urbano: pinze, guanti e sacchetti alla mano, runners (e camminatori) libereranno dai rifiuti alcune vie e piazze centrali della zona in vista del grande appuntamento internazionale.

Dopo il successo della prima edizione del plogging, a marzo scorso, Centrale District chiama a raccolta cittadini, attività economiche e sociali del quartiere per rendere ancora più attraente, pulita e vivibile la Stazione e i dintorni.

Partenza alle ore 10.30 da piazza IV Novembre, davanti al NYX Hotel e arrivo alle ore 12.30 circa al Mercato Centrale in via Sammartini, dove la mattinata si concluderà con un gelato offerto da Mara dei Boschi. Il percorso passerà per piazza Duca d’Aosta, inizio di via Vittor Pisani e piazza Luigi di Savoia.

“Come albergatori guardiamo con grande fiducia a questo Salone – commenta Sandra Foucher General Manager . NYX Hotel Milan - La città è finalmente pronta per accogliere nuovamente i turisti e noi vogliamo dare il nostro contributo perché la zona si presenti al meglio. Confidiamo molto nella presenza dei cittadini: insieme, con un lavoro di squadra, siamo decisi a fare di questo quartiere un modello anche di partecipazione.”

“Nelle ultime settimane in particolare dopo Pasqua con un’occupazione camere al 70%, abbiamo assistito a un’accelerazione sul fronte delle presenze in città - aggiunge Maurizio Naro, Presidente APAM - Associazione Albergatori Milano – Si conferma il trend delle prenotazioni last minute e una maggior presenza nel week end segno che manca ancora un po’ di turismo business, ma siamo ottimisti. C’è voglia di partecipazione, come conferma il successo degli eventi in presenza.”

Strategica la presenza di Amsa che ha messo disposizione pinze, guanti, sacchetti e scope.



Per iscriversi gratuitamente:



Gallery





https://www.eventbrite.it/e/biglietti-centrale-district-urban-plogging-337283222197