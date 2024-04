Per la Design Week Milano si riempie di turisti: ecco da dove arrivano

Salone del Mobile e Design Week sono alle porte. Milano inizia a riempirsi di turisti giunti in città in occasione dell'evento e la maggior parte degli arrivi saranno dagli Stati Uniti. A rivelarlo il reporto "The Next" realizzato da Global Blue e Lybra Tech secondo cui il 76,6% della domanda arriva dall'estero con il 21,5% rappresentato dal mercato statunitense seguito dal 5% del Regno Unito.

Mediamente i turisti americano hanno scelto di visitare Milano lunedì 15 e martedì 16 aprile per oltre due notti. Il 71% viaggia in coppia, il 10% in famiglia. Dove alloggiano? Principalmente in zona stazione Centrale. Rispetto alle altre nazionalità, che hanno una media di due mesi, americani e inglesi hanno prenotato in una finestra temporale di rispettivamente 48 e 57 giorni.

I turisti spenderanno parecchio per l'occasione. Secondo la ricerca gli acquisti tax free a Milano tra dicembre e febbraio sono aumentati del 37% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno pre pandemia, il che permette di prevedere lo stesso andamento anche per la settimana del design. Inoltre, aumenta anche lo scontrino medio del 27% attestandosi a circa 1.400 euro.