Spazi intimi. Visioni sospese tra architettura e design

In occasione del Fuorisalone il Bar Gluck accoglie, dal 15 al 21 aprile, una piccola esposizione di Francesca Rossi, dalla duplice anima di architetto e artista. Il locale si trova non lontano dalla stazione centrale, in un quartiere che è testimonianza storica del paesaggio urbano delle periferie milanesi dei primi del novecento, in una via resa iconica dalla ballata antimoderna di Celentano, e da dove proviene il suono dell’amico treno che fischia così: “wa-wa”. In quest’area ricca di contaminazioni e scrigno di un passato ancora manifesto, sarete accolti nei mondi contemporanei, ma allo stesso tempo dal sapore d’antan di Francesca Rossi.



In mostra una serie di lavori in cui l'artista dà anima a spazi intimi dove architettura, arte e design si prestano a un dialogo coinvolgente fra presente e passato e in cui realtà apparentemente verosimili celano un sostrato profondamente onirico. Francesca ci invita in alcuni interni profondamente contemporanei, in cui introduce però ingredienti dal sapore antico, riuscendo a dar vita ad atmosfere sospese.

Lo spettatore non potrà che essere affascinato e incuriosito dalle citazioni che l'artista inserisce nei suoi lavori, dai personaggi di Edward Hopper ai soggetti disegnati da Gio Ponti per una produzione in ceramica di incredibile eleganza.



Nel collage digitale “La Porta del Design”, concepito dall’artista proprio in onore del Fuorisalone. sarete invece chiamati ad unirvi alle tre spettatrici e ad ammirare il reticolo ipnotico che accoglie alcune creazioni iconiche da Achille Castiglioni, passando per Le Corbusier ad Alessi. Riuscirete ad individuare tutti i riferimenti che Francesca Rossi ha inserito nelle sue opere?





progetto espositivo a cura di: Giovanna Cirelli - CMC progetti