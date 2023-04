Swissdesigners al salonesatellite

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il SaloneSatellite, fondato da Marva Griffin nel 1998, è la manifestazione del Salone del Mobile di Milano dedicata ai designer under 35 per facilitare il rapporto fra le imprese e i giovani progettisti che si preparano ad affrontare la professione e il mercato, dopo le loro esperienze formative. Un progetto unico nel suo genere per l’alto valore qualitativo dei progetti esposti a cui il Consolato generale di Svizzera e Swiss Business Hub hanno guardato con interesse per la promozione di alcuni dei più promettenti giovani studi di design svizzeri precedentemente selezionati da SaloneSatellite. I tre designer prescelti Fabian Bolliger, Laure Gremion e Ginger Zalaba sono espressioni singolari della variegata e ricca scena del design svizzero contemporaneo. Sebbene provengano da territori ed esperienze formative diversi presentano una comune visione della tradizione in cui la ricerca estetica si muove in funzione della praticità delle loro creazioni. Una visione che nasce da un’interazione ravvicinata con il territorio sia nell’uso dei materiali che per le influenze naturali riflesse dal gioco di luce presente nelle soluzioni esposte.