Sport, lusso e design: quando il tavolo da biliardo è più di un campo da gioco

“Palla 8 in buca d’angolo!”

Quante volte abbiamo sentito questa frase in pellicole indimenticabili, nelle quali il tavolo da biliardo e tutto quel mondo di fumosi circoli per giocatori armati di stecca la facevano da padroni?

Ebbene, se c’è una cosa che quei film ci hanno insegnato è che approcciarsi a quel tavolo è una vera e propria forma d’arte sublime, che va presa molto sul serio.

Non a caso, ci sono luoghi come Las Vegas, dove vengono giocati addirittura i campionati mondiali delle diverse varianti di biliardo, su tavoli professionali altamente performanti, che fanno della perfezione un vero e proprio marchio di fabbrica.

Il leader mondiale nella produzione di tavoli da biliardo è italiano

E quella fabbrica ha, in effetti, un nome: MBM Biliardi. Un’azienda tutta italiana, pensate, oggi leader mondiale nel settore, che ha fatto della costruzione di eccellenti tavoli da biliardo la propria ragion d’essere.

MBM Biliardi ha messo in campo, negli ultimi 50 anni, le migliori e più performanti tecnologie per la realizzazione di questi campi da gioco. Ma il vero merito dell’azienda è stato il riuscire a liberare, quei tavoli e quel mondo, dalla prigione “malfamata” dei circoli e da quella “dorata” delle grandi sale affollate dei casinò di Las Vegas, per farli accomodare in lussuosi e ariosi salotti, in ville, case e tenute di personaggi importanti. Per fare ciò ha dovuto rendere i tavoli da biliardo veri e propri oggetti di design da poter porre al centro della scena e in grado di catturare l’attenzione.

Esperienza artigiana e tecnologie: il segreto per creare tavoli da biliardo perfetti

Per raggiungere questo obiettivo, il sistema trovato dal Cav. Mariano Maggio, titolare e fondatore di MBM Biliardi sin dal 1969, è stato quello di saper coniugare perfettamente l’abilità e l’esperienza artigiana di chi lavora il legno massello, di chi fonde il vetro, di chi tratta tessuti, con la precisione e l’infallibilità garantite, invece, da tecnologie e macchinari all’avanguardia.

La macchina a controllo numerico, ideata, realizzata e utilizzata da MBM Biliardi, è infatti l’unica al mondo in grado non solo di conferire al tavolo da biliardo una squadratura tale da renderlo un rettangolo perfetto, ma anche, grazie all’apporto dell’elettronica, di ottenere piani di gioco altamente performanti e di poter controllare la qualità di ogni singolo pezzo di cui è composto il tavolo.

Queste due componenti, l’esperienza dell’uomo e la perfezione della macchina, permettono di realizzare prodotti di elevatissima qualità e dai design unici, originali, versatili e sempre personalizzabili sui gusti specifici del cliente.

Abbiamo un vincitore! I tavoli MBM Biliardi sono campioni di lusso e design

I tavoli di MBM Biliardi sono quindi veri capolavori di lusso e di design Made in Italy, apprezzati in tutto il mondo, sia dai professionisti del biliardo, che dagli appassionati di questo sport, e persino da semplici amanti del bello, del tradizionali, del contemporaneo, del moderno, del curioso, del pittoresco, del vintage, dell’art-decò e di qualunque altro stile vi possa venire in mente. La MBM Biliardi sarà, inoltre, presente anche al Salone Internazionale del Mobile | PAD 18 | Stand D10 per presentare una stecca da biliardo, mai realizzata prima nel mondo, con diamanti rossi, diamanti naturali e smeraldi dal valore commerciale in € 150 mila euro.