Tcl alla milano design week con elements - tcl green horizon

TCL partecipa alla Milano Design Week 2023 presentando la sua visione di design e tecnologia



TCL presenterà la mostra "ELEMENTS - TCL Green Horizon" durante il Fuorisalone, annunciando la sua nuovissima linea di prodotti 2023, con TV Mini LED QLED, elettrodomestici e tante innovazioni



Milano, 27 marzo 2023 - TCL, brand leader nell'elettronica di consumo, parteciperà per la prima volta al Fuorisalone della Milano Design Week. L’edizione 2023 si terrà dal 17 al 23 aprile, e l’azienda presenterà l'esclusiva mostra "ELEMENTS - TCL Green Horizon", con un’installazione nella suggestiva cornice del Tortona Design District.



Per mostrare al meglio la propria visione, il brand realizzerà un’installazione di design legata alla sostenibilità e alle tecnologie dei propri prodotti.

Attraverso un viaggio immersivo alla scoperta dei quattro elementi della natura, la mostra ricorderà ai visitatori come la terra sia sempre stata e sia tuttora la più importante fonte di ispirazione, creatività e innovazione. I visitatori si immergeranno in opere d'arte sostenibili, esperienze interattive e prodotti innovativi per immaginare un futuro prossimo in cui natura e tecnologia convivono armoniosamente.



"Siamo entusiasti e orgogliosi di partecipare per la prima volta al Fuorisalone durante la Milano Design Week. Questa mostra esclusiva illustra la nostra filosofia incentrata sul design e sull’impegno a sostenere i consumatori, senza tralasciare i continui sforzi per un'industria più sostenibile", ha dichiarato Frédéric Langin, Chief Commercial Officer di TCL Europe.



Durante la Milano Design Week, i visitatori potranno anche vedere la nuovissima linea 2023 di prodotti TCL, tra cui i nuovi Smart TV Mini LED e QLED, elettrodomestici e dispositivi di nuova concezione.



Inoltre, TCL terrà una conferenza stampa il 17 aprile per presentare i nuovi prodotti in anteprima. Ulteriori informazioni saranno comunicate in seguito.



Conferenza stampa di TCL al Fuorisalone 2023:

Data: 17 aprile 2023

Ora: 18:00 (CET)

Sede: Via Tortona 14 a Milano

Streaming in diretta su YouTube



TCL esporrà al Fuorisalone come segue:



Sede: Via Tortona 14, Milano (Tortona Design District)